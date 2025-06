Exposição une Patagônia e Mantiqueira em Campos do Jordão

Durante a temporada de inverno de 2025, o ORT Hotel, localizado em Campos do Jordão (SP), recebe a exposição fotográfica “Silêncios da Patagônia” e mais uma seleção de fotos inéditas feitas na região da Serra da Mantiqueira, do fotógrafo brasileiro Felipe Cuoco. A exposição oferece uma travessia visual por dois territórios de contemplação: a imponência gelada da Patagônia e o silêncio sutil da Serra da Mantiqueira.

Cuoco é um fotógrafo brasileiro especializado em fotografia de natureza, vida selvagem e paisagens. Suas obras já foram premiadas em concursos como London Photography Awards, Muse Photography Awards, Monochrome Awards e NY Photography Awards e expostas em galerias de arte em Nova York, Cannes, Madrid e Brasil.

No caso da Mantiqueira, Cuoco apresenta três imagens inéditas que revelam diferentes atmosferas da região: a grandiosidade das araucárias sob o nevoeiro, a luz filtrada por florestas de pinheiros e a delicadeza de um pássaro colorido em plena construção de ninho. “É uma amostra sensível, que convida o espectador a respirar fundo e se conectar com o ritmo pausado da natureza”, revela o fotógrafo.

Segundo Cuoco, a ideia de trazer o diálogo visual entre a Patagônia e a Serra da Mantiqueira para Campos do Jordão surgiu depois de sua expedição à Patagônia, em 2025. “O que mais me marcou não foram apenas as paisagens, mas o silêncio e o espaço interior que elas proporcionam. Ao retornar, encontrei na Serra da Mantiqueira - e especialmente em Campos do Jordão - esse mesmo convite à introspecção, só que em uma escala mais íntima”, afirma.

Nas palavras do fotógrafo, “trazer esse diálogo para o ORT Hotel, justamente no coração da Mantiqueira, foi uma escolha natural: unir dois extremos da América do Sul sob o mesmo olhar contemplativo”.

O inverno de 2025 começou na sexta-feira (20), data que coincidiu com o feriado de Corpus Christi (19). Como resultado, diversos hotéis da cidade já estão com 100% de ocupação para a data, conforme informações veiculadas pelo G1. O portal revela que a cidade esperava receber 400 mil turistas ao longo dos quatro dias de feriado, conforme uma projeção divulgada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Campos do Jordão.

Segundo dados do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), compartilhados pelo site Net Campos, a temperatura caiu a 1,3º na sexta-feira (13/06), o que provocou a primeira geada de 2025. Campos do Jordão é a cidade mais alta do Brasil, situada a 1.628 metros acima do nível do mar. O município recebeu o apelido de “Suíça Brasileira” por conta de sua arquitetura inspirada na Europa, além de possuir um dos climas mais frios do país.

Exposição traz imagens inéditas da Mantiqueira

A exposição “Silêncios da Patagônia” traz também imagens inéditas feitas na região da Mantiqueira. “A Mantiqueira revela a beleza nos detalhes: o contraste da araucária contra a serra encoberta por nuvens, a dança da luz entre os pinheiros e o comportamento silencioso da fauna. É uma paisagem que não grita - sussurra”, afirma Cuoco.

Na visão do fotógrafo, esse tipo de desafio artístico é dos mais ricos: traduzir o que é sutil, o que exige atenção e pausa. “Cada imagem é como um fragmento do tempo em que tudo parece desacelerar”, descreve.

Fotógrafo reflete sobre registro de ave na mantiqueira

Quando questionado sobre uma imagem da exposição que carrega um significado especial, Cuoco chama a atenção para a fotografia de uma ave: “Uma das fotos mais simbólicas é a da ave com tons verdes, azuis e alaranjados, com um ramo de musgo no bico. Encontrei essa cena em uma das trilhas da Mantiqueira, enquanto caminhava sem pressa, quase em silêncio absoluto”.

O fotógrafo destaca que o pássaro estava construindo seu ninho e o ato, tão simples e instintivo, carregava uma beleza profunda. “Registrar esse instante foi como tocar um segredo da floresta. É uma imagem que fala sobre ciclos, cuidado e pertencimento”, articula.

Fotografia promove a conexão das pessoas com a natureza

“Acredito que a fotografia pode ser uma ponte entre o espectador e o mundo natural - especialmente quando feita com respeito e escuta. Nossas vidas são cercadas por telas, pressa e distrações. Uma imagem pode ser um ponto de pausa, um respiro”, reflete Cuoco.

Para ele, quando alguém para diante de uma foto e sente algo, mesmo que seja por poucos segundos, essa conexão já aconteceu. “E é isso que eu busco com meu trabalho”, frisa.

Cuoco destaca que espera que cada visitante leve consigo uma sensação de “presença” ao sair da galeria montada no ORT Hotel.

“Desejo que todos sintam que, por alguns minutos, estiveram realmente ali - diante das montanhas, das árvores, das aves - e também diante de si mesmos. Que a exposição desperte a vontade de olhar o mundo com mais delicadeza e de ouvir o silêncio que a natureza ainda sabe oferecer”, discorre.

Exposição representa busca por paisagens que lembrem essência

“Sou muito grato ao ORT Hotel por me permitir apresentar esse recorte tão pessoal do meu trabalho”, ressalta Cuoco.

“Essa pequena seleção da Mantiqueira, ao lado da série ‘Silêncios da Patagônia’, representa o que há de mais sincero no meu processo criativo: a busca por paisagens que nos fazem lembrar da nossa própria essência”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: http://www.felipecuoco.com.br