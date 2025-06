Lux estreia campanha "Energia de Cheirosa" com Ivete Sangalo

Lux anuncia Ivete Sangalo como sua nova embaixadora. A parceria é celebrada com o lançamento da campanha “Energia de Cheirosa”, que busca reforçar a conexão da cantora com o universo da marca e a representação da mulher brasileira.

No centro da campanha está o jingle inédito “Energia de Cheirosa”, uma versão repaginada da música “Energia de Gostosa”, disponível em todas as plataformas digitais. Com letra adaptada e batida típica nordestina, a canção publicitária busca traduzir o espírito da campanha de Lux de 2025, unindo os benefícios sensoriais das fragrâncias da marca a um discurso inspirador. A canção celebra a autoestima e a atitude das mulheres, destacando o perfume como um elemento de expressão e autoconfiança.

“Ter a Ivete Sangalo como parceira de LUX é algo muito simbólico e potente para a marca. A Ivete representa e personifica atributos como força, carisma e autenticidade das mulheres brasileiras — valores que dialogam diretamente com a identidade da marca e o que queremos comunicar. Com essa colaboração queremos estar onde as conversas relevantes estão acontecendo e, com uma parceira como Ivete, fazemos isso com verdade e propósito”, afirma Andreza Graner, diretora de Marketing da Unilever.

“Ser parte do time de cheirosas de Lux é uma experiência. Me sinto empoderada e cheia de energia. Quero que todas as mulheres brasileiras sintam esse poder, que se olhem no espelho e pensem: ‘Eu sou única’. Mulher tem que brilhar e se amar, e estou aqui para compartilhar essa mensagem”, afirma Ivete Sangalo.

Com a campanha “Energia de Cheirosa”, Lux reforça seu posicionamento como uma marca que vai além do cuidado pessoal, buscando se conectar com o comportamento e o cotidiano das consumidoras. A ação destaca o perfume como símbolo de atitude e confiança, reafirmando que a beleza é sobre como cada mulher se sente e se expressa.