Tatuadora Thaysa Lucena é 2º lugar em evento internacional nos EUA

Especialista em Ornamental e Pontilhismo, a tatuadora carioca Thaysa Lucena conquistou o segundo lugar na categoria Ornamental da Empire State Tattoo Expo 2025, realizada entre os dias 9 e 11 de maio, no New York Midtown Hilton. O evento, considerado um dos mais relevantes do setor, reuniu mais de 500 tatuadores de diferentes estilos e nacionalidades.

Thaysa integrou a delegação de dez artistas brasileiros levados pela Tattoo Week, um dos maiores festivais de tatuagem e piercing do mundo. Entre os participantes do grupo, ela foi a única premiada, destacando-se entre profissionais e reforçando a força do talento brasileiro no cenário internacional.

“Representar o Brasil lá fora foi mais do que uma conquista. Primeiramente, eu sonhava em conhecer os Estados Unidos. E ganhar meu primeiro prêmio internacional é como se eu tivesse vencido a primeira Tattoo Week — aquela mesma sensação. Poder representar meu país e todas as tatuadoras brasileiras é uma honra. Fiquei muito feliz”, compartilhou a artista.

Uma trajetória de coragem, arte e reinvenção

Desde criança, Thaysa sempre teve uma conexão com o desenho. A paixão pela arte a levou a cursar Arquitetura após o Ensino Médio, carreira que seguiu por cinco períodos. Durante esse tempo, amigos e colegas começaram a notar seu talento natural com o traço e passaram a incentivá-la a explorar a tatuagem como caminho profissional.

Em um momento de virada, ao ser demitida do emprego que mantinha na época, decidiu investir a rescisão no curso de tatuagem e trancou a faculdade. Em apenas dez dias de formação, já estava com o material em mãos para casa, decidida a tentar.

A primeira pessoa a confiar em seu talento foi a própria mãe. O resultado chamou a atenção de uma vizinha, que passou a indicar seu trabalho — e assim surgiram os primeiros clientes, dando início a uma trajetória que hoje já soma oito anos de experiência na tatuagem.

Com apenas um ano como tatuadora, Thaysa já participava da sua primeira convenção. Desde então, foram dez vitórias na Tattoo Week, evento em que hoje atua como jurada. Além disso, é jurada convidada em diversos festivais nacionais e ministra workshops especializados para quem deseja ingressar no mundo da tatuagem.

Brasil no topo

Além do prêmio inédito, a edição de 2025 da Empire State Tattoo Expo marcou também o anúncio oficial da parceria entre o evento norte-americano e a Tattoo Week. A sociedade promove um intercâmbio cultural entre os maiores nomes da tatuagem no Brasil e no mundo, ampliando ainda mais a visibilidade da arte brasileira em território internacional.