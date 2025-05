Podcast "Know-How" chega para conectar inovação com aplicação real

A Fintalk, empresa especializada em soluções conversacionais com inteligência artificial, anuncia o lançamento do Podcast Know-How by Fintalk, uma nova iniciativa de conteúdo com o propósito de explorar tendências, inovações e aplicações reais de IA no mundo corporativo. Com episódios quinzenais gravados no Cubo Itaú, o podcast contará com a presença de especialistas, executivos e cases de sucesso do mercado.

O Brasil tem se consolidado como um dos maiores mercados para o consumo de podcasts no mundo. De acordo com dados recentes do Spotify, entre janeiro e setembro de 2023, a produção de podcasts no Brasil cresceu 36%.

Com uma abordagem direta, informativa e descontraída, o Know-How busca fugir do hype e trazer para o público discussões profundas e práticas sobre como a inteligência artificial está de fato transformando áreas como atendimento ao cliente, vendas e cobrança, especialmente nos setores de varejo, telecom e serviços financeiros.

“Criamos o Know-How como uma plataforma para compartilhar experiências reais e concretas com IA. Queremos mostrar o que funciona de verdade no mundo dos negócios e inspirar empresas a adotarem tecnologia com propósito e estratégia”, explica Luiz Lobo, CEO da Fintak.

Com apresentação da jornalista Verena Carneiro, especialista em tecnologia e inovação, o podcast terá um formato de entrevistas e bate-papos com líderes do mercado. A cada episódio, um convidado diferente — entre CEOs, diretores e especialistas — compartilhará visões, aprendizados e experiências sobre a aplicação de IA no dia a dia corporativo.

Os dois primeiros episódios já estão gravados e prontos para lançamento. Os convidados inaugurais são nomes de peso: Luiz Lobo, CEO da Fintalk, participa do Episódio 1, trazendo uma visão estratégica sobre o futuro das empresas com IA Conversacional e como ela já está mudando o comportamento do consumidor e os modelos de negócio; e Mario Berti, Gerente Executivo de Crédito e cobrança na CIMED, é o convidado do Episódio 2, abordando os bastidores da transformação digital na indústria farmacêutica com o uso da inteligência artificial.

Além disso, um especialista da própria Fintalk participa de cada episódio para contribuir com perspectivas práticas do uso da IA em projetos reais.

Os temas abordados cobrem desde transformação digital e adoção de tecnologias emergentes, até cases concretos de empresas como CIMED e C&A, que estão usando IA para escalar atendimento, melhorar processos e criar experiências mais personalizadas. Os ouvintes também terão acesso a debates sobre tendências futuras da IA, desafios de implementação, estratégias operacionais e muito mais.

“Menos hype, mais know-how. A proposta do podcast é ser um espaço de troca de experiências reais sobre como a IA está resolvendo problemas e abrindo oportunidades no mundo corporativo”, destaca Verena Carneiro, host do programa.

O Podcast Know-How by Fintalk estará disponível em plataformas como Spotify e Deezer, além do YouTube da Fintalk, com episódios lançados semanalmente.