Paço do Frevo anuncia inauguração de exposição principal

O Paço do Frevo, localizado no Bairro do Recife, inaugura nesta quinta-feira, 29 de maio, às 19h, a nova exposição principal intitulada “Frevo Vivo”. A abertura será acompanhada por apresentações do Quinteto Pernambucano e da Orquestra do Maestro Oséas, além da participação do Ilê Axé Ojuomi.

A nova montagem marca a maior reformulação do museu desde sua criação, há 11 anos. A exposição ocupa o terceiro andar do edifício e dá continuidade ao projeto iniciado no térreo, com proposta que retrata o Frevo contemporâneo em diferentes localidades.

“A nova exposição amplia o alcance do trabalho desenvolvido pelo Paço desde sua criação, reforçando o compromisso com a preservação de um bem cultural. A proposta é dar visibilidade aos agentes que mantêm o Frevo ativo em seus contextos de origem”, afirma Luciana Félix, diretora do museu.

Segundo Ricardo Piquet, diretor-geral do Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG), entidade responsável pela gestão do Paço, “a exposição reflete o papel do Frevo como elemento contínuo da cultura local e como vetor de conexão entre gerações e territórios”.

O projeto contou com investimento de R$ 5 milhões por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com apresentação do Instituto Cultural Vale e patrocínio da Nubank.

“O Instituto Cultural Vale participa da iniciativa como forma de ampliar o acesso à produção cultural e contribuir para a valorização das manifestações locais”, diz Hugo Barreto, diretor-presidente do Instituto.

Conceito da exposição

A mostra propõe um recorte do Frevo no tempo presente, considerando suas manifestações em diferentes regiões do Recife, de Pernambuco e de outras localidades. O percurso expositivo destaca o papel das comunidades como agentes de preservação e renovação do Frevo.

A exposição inclui duas salas com recursos audiovisuais e interativos. Em “Nós no Frevo”, uma projeção com espelhos, dirigida por Rebeca Gondim, permite a participação dos visitantes em coreografias inspiradas por diferentes grupos. Na sala “No Compasso do Frevo”, os visitantes podem interagir com os arranjos de uma composição original assinada por Rafael Marques e Isadora Melo, ajustando os instrumentos e ritmos.

Os estandartes e flabelos do acervo foram organizados em vitrines na Praça do Frevo. A exposição traz ainda quadros lenticulares com imagens de carnavais, além de conteúdos audiovisuais acessados por telas interativas. Um monitor exibe depoimentos de dez nomes ligados ao Frevo sobre experiências vividas no período carnavalesco.

Os bonecos gigantes também estão presentes na Praça do Frevo. Os exemplares expostos serão rotativos. A entrada da mostra conta com os calungas do Homem da Meia-Noite e da Mulher do Dia.

A nova montagem é assinada pela arquiteta Stella Tennenbaum. A identidade visual da exposição foi desenvolvida por Joana Lira, com apoio dos estúdios AllesBlau e Ligatura. A instalação “Massa Delirante” compõe o projeto.

Sobre o Paço do Frevo

Reconhecido pelo Iphan e pela Unesco, o Paço do Frevo atua como Centro de Referência para ações de preservação, pesquisa, formação e difusão do Frevo. O museu é uma iniciativa da Prefeitura do Recife em parceria com a Fundação Roberto Marinho e sob gestão do idg.

Em 2025, o Paço conta com patrocínio do Nubank, Eletrobras, Mercado Livre, Instituto Cultural Vale, Vitarella, Sulamérica e Rede. Apoiadores incluem o Grupo Globo e a White Martins.

Serviço

Inauguração da nova exposição “Frevo Vivo”

Data: 29 de maio (quinta-feira), às 19h

Entrada gratuita

Local: Paço do Frevo – Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife, Recife