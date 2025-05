Dove apresenta Bond Intense Repair no remake de Vale Tudo

Sucesso nos anos 80, a novela Vale Tudo retornou à TV Globo com um remake, sendo um dos principais lançamentos em comemoração aos 60 anos da emissora. Para marcar esse momento, Dove se une à trama, que estreou em março, para apresentar a linha Dove Bond Intense Repair. A parceria amplia a presença da marca ao conversar com o grande público e insere a categoria de Haircare de Dove em um contexto de alta visibilidade cultural, com ativações estratégicas em product placement, merchandising e outros formatos crossmedia.

Ao longo da novela, personagens como Solange Duprat, interpretada por Alice Wegmann, apresentarão ao público os produtos da linha, composta por cinco produtos: shampoo, condicionador, máscara de tratamento, creme leave-in com proteção térmica e Óleo + Sérum Bifásico.

Com tecnologia patenteada Bio-Protein Care™ e Peptídeo Complex, a linha Dove Bond Intense Repair atua na reparação da fibra capilar ao nível molecular desde o primeiro uso, segundo a fabricante. Os produtos contam com 7% de Peptídeo Complex e uma fórmula de absorção rápida, com foco na reconstrução capilar, controle do frizz, redução das pontas duplas e intensificação do brilho.

Como um dos patrocinadores da produção, a marca reforça sua visibilidade com a participação de Paolla Oliveira, embaixadora de Dove, que interpreta Heleninha, filha de Odete Roitman. “Essa iniciativa faz parte da estratégia da marca de se aproximar ainda mais da realidade do público, por meio de uma novela que marcou gerações e tem papel importante na história da televisão brasileira, por refletir as vivências de diferentes mulheres. Buscamos participar de conversas relevantes do dia a dia, tangibilizando os produtos da linha como aliados na reparação e no tratamento dos cabelos, para que nenhuma mulher precise se privar de viver intensamente. Com expectativa do público em relação ao remake, conseguimos dar ainda mais protagonismo à linha Bond Intense Repair, ao evidenciar a tecnologia de seus produtos e apresentar Dove como uma das marcas atuantes no segmento de cuidado e reparação capilar, enquanto buscamos uma conexão direta com os consumidores”, destaca Mariana Martins, Diretora de Marketing de Dove Hair.