Fifi Rally Team fecha Rally Minas Brasil com saldo positivo

A dupla goiana Lélio Vieira Carneiro Júnior e Weberth Moreira, da Fifi Rally Team, participou da 7º Rally Minas Brasil, realizado em Araxá, no interior do Estado de Minas Gerais, e ficou em 3º no geral entre carros. O saldo final da competição, que encerrou no último sábado, dia 17, foi positivo. Mesmo enfrentando problemas no carro logo no primeiro dia, a equipe cumpriu a missão que era testar o veículo já pensando no Rally dos Sertões, que acontecerá no final do mês de julho. Além disso, todo o percurso foi transmitido ao vivo.

A equipe ganha um integrante a mais na frota, o FifiHub, com uma infraestrutura que conta com cinco links exclusivos de satélite, ilha móvel de edição e a transmissão é comandada pelo repórter Juliano Moreira. Todas as manobras, desafios e estratégias são registrados através de câmeras instaladas em áreas internas e externas do carro, além de drone e câmeras em solo, e transmissão ao vivo pode ser acompanhada na página do YouTube da equipe.

Balanço e perspectivas

“Em Minas, passamos por terrenos com características parecidas com alguns lugares que estaremos no Rally dos Sertões e, assim, conseguimos acertar e alinhar alguns itens no veículo e isso será fundamental na próxima competição. Além disso, o fato de ser um rally de “tiro curto” também foi bom para fazer testes. Por isso, o saldo foi bem positivo”, explica Weberth Moreira.

“Agora temos dois meses, o que é pouco, já que o carro está todo “depenado” e precisamos deixar tudo pronto para julho”, diz Weberth. Ele afirma que, se as datas não chocarem com a competição do Jalapão, o Rally Minas Brasil deve ir para o calendário do Fifi Rally Team a partir das próximas temporadas.

Mais sobre a dupla

A trajetória da dupla que foi vencedora do Rally dos Sertões 2024 na categoria Challenger e levou ouro na 5ª edição da South American Rally Race (SARR Series), entre os carros T3.2, iniciou na década de 90 nos rallys de regularidade. Em 2025, seguem com um cronograma intenso de provas e preparos que envolvem muito condicionamento físico e treinos em um simulador totalmente customizado. O Rally Dakar 2026 é o grande objetivo.

A Fifi Rally Team conta com o patrocínio de Rafatella Investimentos, BCJ, Ritzy Incorporadora e Asarock Asset Management, além do apoio da Happy Capital, Billionaires Miami, CBDI, Fralle, Dub Boyz, DSX e Gasomix.