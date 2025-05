Bets no Brasil: tecnologia é chave para cumprir a lei

O mercado de apostas online no Brasil está passando por uma profunda transformação. Com a sanção da Lei nº 14.790 no final de 2023 e a publicação das portarias que regulamentam sua aplicação ao longo de 2024, o setor entrou definitivamente em uma nova era. A legislação estabelece regras detalhadas para concessão de licenças, controle dos meios de pagamento, limites para publicidade e mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro.

O objetivo é claro: garantir um ambiente de apostas mais seguro, transparente e alinhado com os princípios de legalidade. Para isso, as exigências vão além da formalidade e atingem o coração da gestão das empresas do setor. O foco agora está em demonstrar, na prática, o comprometimento com a integridade e o respeito às normas.

Nesse contexto, a tecnologia se tornou uma aliada indispensável. Ferramentas digitais que apoiam a implementação de programas de compliance, a gestão de riscos e o monitoramento de condutas são cada vez mais valorizadas. E uma das práticas que ganha protagonismo nesse novo cenário é a realização de background checks.



Checagem de antecedentes ganha destaque no setor



De acordo com Rodolpho Takahashi, CEO do Grupo IAUDIT, a checagem de antecedentes é uma etapa essencial para garantir a credibilidade da operação. “A regulamentação exige que as empresas conheçam profundamente quem está por trás da operação. O background check é uma forma eficiente de mapear riscos, identificar eventuais envolvimentos com crimes financeiros e evitar que pessoas com histórico incompatível com o setor ocupem cargos estratégicos”, afirma.

Takahashi reforça que esse novo momento representa uma mudança de mentalidade. “Mais do que cumprir uma obrigação legal, trata-se de estruturar a operação com base em critérios de governança, responsabilidade e visão de longo prazo. As empresas que entenderem isso estarão mais preparadas para crescer de forma sustentável e segura.”