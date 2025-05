Gráfica online se destaca com serviço de criação de arte

Conforme o relatório da Cognitive Market Research, empresa responsável por pesquisas de mercado, a profissão Design Gráfico tem uma média de crescimento anual projetada em 3,4% até o ano de 2031, um percentual elevado, principalmente se forem considerados os mais de U$ 49 milhões que o ramo foi avaliado em 2024.

O curso de Design Gráfico, segundo o estudo realizado pelo Datacamp, está entre os cursos mais buscados no ano de 2024, sendo o terceiro mais visado nas áreas digitais.

Esses dados ressaltam a importância da profissão em diversas áreas, essencialmente no ramo gráfico, que é responsável por diversos tipos de impressões — desde itens para restaurantes, escolas até clínicas médicas e advogados.

Esse tipo de ação pode impulsionar ambos os mercados: o de impressos e o de design. Isso porque eles se complementam de forma não só paralela — no âmbito digital —, mas também literal em diversos produtos do dia a dia, o que vai desde a embalagem do café da manhã até um banner visto na rua.

Além de frequente, de acordo com a Revista Arqdesign, há também vantagens no formato impresso do design, especialmente na área visual, de conexão e de exclusividade, também vista em peças personalizáveis.

De acordo com o levantamento realizado pela redação, por meio do Semrush, plataforma de análise competitiva de palavras-chave, o termo “personalizados” foi buscado 18,1 mil vezes apenas no último mês (Março de 2025) — com intenção comercial na procura — o que é um indicativo de que itens com a identidade de algo próprio — seja logotipo, cores, slogans ou até mesmo de âmbito pessoal — são muito visados pelo público em geral.

As palavras-chave relacionadas também reforçam esse teor, tendo como principais os termos referentes a algum tipo de produto personalizado, como canecas e carimbos.

Ainda assim, nem sempre quem busca “produtos personalizados” acaba por procurar o termo “designer” — o que é exemplificado pelo levantamento feito por meio do Google Trends, ferramenta que mostra o volume de buscas de termos do Google, que aponta um volume mais elevado de buscas por “personalizados” nos últimos 12 meses.

Os dados apresentados no google trends e no semrush podem ser um indicativo de que, mesmo havendo um público relevante em busca de produtos personalizados, a falta de busca por profissionais adequados pode resultar em projetos pouco profissionais ou até mesmo com erros que podem afetar a reputação de uma empresa.

É esse cenário que, ao adicionar a opção de criação de arte dentro dos seus sites, as gráficas online podem evitar. Isso porque a condensação de necessidades em um só local — também conhecido como o efeito one-stop shop — pode influenciar nas chances da compra e na fidelização de clientes.

Em entrevista, o Coordenador de Marketing da FuturaIM, Victor Nakamura, falou sobre como surgiu a ideia de colocar o serviço de criação de arte no site.

“Nós identificamos que muitos usuários queriam personalizar seus produtos, mas não sabiam por onde começar em termos de arte. Por isso, implementamos esse serviço para oferecer suporte na criação de designs profissionais. ”, explica Nakamura.