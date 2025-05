Tudo Para Brasileiros Hollywood premia destaques brasileiros

Los Angeles, na Califórnia, recebeu no último dia 15 de maio a primeira edição do Prêmio Tudo Para Brasileiros Hollywood, promovendo uma cerimônia voltada ao reconhecimento de brasileiros que se destacam profissionalmente nos Estados Unidos. O evento, com mais de 200 convidados, ocorreu no hotel SLS Luxury, em Beverly Hills, e reuniu nomes atuantes nos setores de empreendedorismo, inovação, cultura e impacto social.

Com idealização do jornalista Géro Bonini, a iniciativa na Califórnia foi realizada após edições anteriores na Flórida. A produção executiva foi da publicitária Thays Bonini, CMO do Tudo Para Brasileiros. O prêmio de Hollywood ainda contou com o apoio da t.PR Agency, liderada pela empresária Thais Eliasen.

O evento teve como objetivo destacar lideranças e profissionais que atuam em diferentes regiões do país. Entre os presentes no Prêmio, que teve o radialista Vitor Junior como mestre de cerimônias, estavam personalidades públicas, influenciadores digitais e representantes da comunidade brasileira nos Estados Unidos, como Zilu Camargo; a influenciadora Karen Kardasha; o diretor de cinema e professor de jiu-jitsu de celebridades em Hollywood, Rigan Machado; o mestre e fundador do Grupo Capoeira Brasil, Beto Simas; além de empresários e profissionais brasileiros de destaque.

Durante a cerimônia, Géro Bonini comentou o alcance do evento: “Reunir brasileiros de diversas regiões dos Estados Unidos em uma noite de reconhecimento demonstra a força da nossa comunidade”, afirmou o jornalista. Ele também mencionou a previsão de novas edições ainda em 2025, para os meses de outubro, em Boston, e dezembro, na Florida, no Hard Rock Café, dentro da Universal Orlando.

Segundo a publicitária e jornalista Thays Bonini, a proposta do prêmio é valorizar esforços individuais e coletivos: “A premiação evidencia o empenho de brasileiros que superam desafios e contribuem com o desenvolvimento das comunidades onde estão inseridos. Em 2026 teremos a segunda edição em Hollywood”.

A empresária Thais Eliasen, responsável por parte da produção local, destacou a relevância da iniciativa como espaço de articulação e fortalecimento cultural: “A cerimônia atua como instrumento de visibilidade e aproximação entre agentes que representam o Brasil no exterior”.

Mais informações sobre a premiação no Instagram do Tudo Para Brasileiros: @tudoparabrasileiros.