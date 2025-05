Edição 2025 do Breakfast Weekend movimenta Curitiba, São Paulo e Campinas

Acontece até o dia 25 de maio, nas cidades de Curitiba, São Paulo e Campinas, a edição 2025 do Breakfast Weekend. Durante o evento, os consumidores poderão experimentar receitas exclusivas preparadas pelos estabelecimentos participantes. A lista completa de que participa está no site www.breakfastweekend.com.br

De acordo com Gabriela Ianelli, gerente de Marketing e Trade Marketing da Queensberry, patrocinadora do evento, o café da manhã vai muito além de uma simples refeição — é um momento para quem busca energia e disposição para o dia, de conexão com as pessoas à mesa e de reconexão consigo mesmo. Segundo Ianelli, “ao participar do Breakfast Week, reafirmamos nosso compromisso em valorizar o café da manhã como um momento especial e saboroso. Para nós, essa refeição é uma oportunidade de recarregar as energias, apreciar o momento e estabelecer conexões significativas. Nossas geleias, elaboradas com ingredientes selecionados, oferecem uma ampla gama de sabores que atendem a diferentes paladares e ocasiões, tornando cada café da manhã uma experiência única e deliciosa”, afirma ela.

Segundo Carlos Galvão, um dos idealizadores do Breakfast Week, “o evento é o cenário ideal para marcas que queiram se associar a um momento único de consumo e se conectar de forma autêntica com o universo do café da manhã”

O Breakfast Weekend reúne cafeterias, padarias, restaurantes e hotéis que oferecem menus completos em quatro faixas de preços promocionais: R$ 39,90, R$ 49,90, R$ 59,90 e R$ 89,90. Os descontos podem ultrapassar 30%, incentivando a experimentação. Embora o foco seja o café da manhã, muitos estabelecimentos têm horários flexíveis, permitindo que os pratos sejam consumidos ao longo do dia.

Com sabores como Amora, Damasco, Framboesa, Frutas Vermelhas, Goiaba, Laranja, Mirtilo (Blueberry) e Morango, a Queensberry aposta em iniciativas que destacam a sofisticação e a diversidade de sua linha Classic.

