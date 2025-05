Espetáculo teatral celebra a tradição da Festa de Trindade

A cidade de Trindade-GO recebe neste sábado, 17 de maio, às 20h, a estreia do espetáculo “Credo e Graça – Festa de Trindade”, no Cineteatro Padre Jesus Flores. A obra é uma criação do Grupo Desencanto de Teatro e propõe, com leveza e elementos de comicidade, uma leitura cênica da fé e da cultura popular que marcam a tradicional romaria do Divino Pai Eterno, considerada uma das maiores manifestações religiosas do país.

Com direção de Amarildo Jacinto, teatrólogo com mais de 30 anos de trajetória, o espetáculo une teatro, música e dança para representar a força simbólica da festa, em uma encenação que mistura religiosidade popular com a estética cênica contemporânea. “Esta é uma obra que nasce da alma da cidade, do contato direto com as pessoas que vivem e celebram essa festa. Mais do que contar uma história, buscamos evocar memórias coletivas e provocar reflexão”, afirma o diretor.

A montagem propõe uma experiência imersiva, conectando os espectadores à espiritualidade vivida pela comunidade de Trindade. O roteiro original, também escrito por Jacinto, valoriza a tradição oral e o imaginário popular que envolvem a celebração. Segundo dados do Governo de Goiás, a romaria atrai anualmente mais de três milhões de visitantes, sendo reconhecida como patrimônio cultural imaterial do estado.

Rodrigo Cunha, ator e diretor da Escola de Artes do Grupo Desencanto, ressalta o compromisso da companhia com a cultura regional. “Este espetáculo é um retrato poético da nossa fé e da nossa identidade enquanto povo. É também uma forma de reconhecer e valorizar os símbolos que moldam a nossa vivência coletiva”, observa.

A composição visual do espetáculo foi cuidadosamente planejada. Figurino e maquiagem contribuem para reforçar os arquétipos representados em cena. “O figurino foi pensado para traduzir a alegria, a fé e o exagero típico das expressões populares brasileiras. Usamos cores vibrantes, padronagens diversas e volumes que remetem ao barroco do interior e às festas do povo. Cada peça é quase uma personagem à parte”, explica a figurinista e atriz Bya Melo.

Para garantir que o espetáculo alcance o maior número possível de pessoas, tanto moradores quanto visitantes, diversas ações de comunicação estão sendo realizadas. “Estamos mobilizando a imprensa, redes sociais, rádios locais, além de visitas a hotéis, pousadas e restaurantes, com distribuição de materiais como flyers e cartazes. O objetivo é democratizar o acesso à arte e fortalecer a conexão entre o espetáculo e o território”, afirma o produtor cultural e coordenador de comunicação do projeto, Inã Zoé.

“Credo e Graça – Festa de Trindade” é viabilizado por meio do apoio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás), do Governo de Goiás, e é uma realização da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). O apoio institucional garantiu a gratuidade da entrada para todos os espectadores, promovendo o acesso democrático à cultura e à arte cênica.

O evento contará com estrutura acessível, incluindo assentos reservados a pessoas com deficiência e idosos, presença de intérprete de Libras e equipe capacitada em acessibilidade cultural. O Cineteatro Padre Jesus Flores, sede da apresentação, dispõe de infraestrutura física adaptada.

Fundado em 1986, o Grupo Desencanto é reconhecido por seu repertório voltado à valorização das culturas populares, tendo realizado montagens emblemáticas como a “Caminhada de Fé” e a “Rua da Alegria”, entre outros espetáculos que mesclam religiosidade, crítica social e arte comunitária.