Pesquisa aponta turismo solo como tendência do turismo

Uma pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo e Embratur levantou 19 tendências do turismo global para os próximos anos, além de mostrar o comportamento dos viajantes. Entre os pontos levantados estão: viagens solo, que tem crescido mais entre a Geração Z e os Millenials, como uma forma de independência e autoconhecimento; busca por aventuras; experiências gastronômicas; viagem sob medida; imersão nos destinos; e destinos alternativos.

Pensando no conforto e nas tendências levantadas, as lojas da Azul Viagens de Valinhos, Mogi Guaçu, Jaú, Paulínia e Limeira preparam um roteiro com destinos no Brasil e no exterior, para quem planeja uma viagem solo.

Segundo Yandra Gonçalves, sócia das unidades, no Brasil, as dicas começam com a Chapada Diamantina (BA). Nesta região, o viajante poderá encontrar uma experiência para se reconectar com a natureza e a com ele mesmo, desfrutando de trilhas, cachoeiras e paisagens de tirar o fôlego.

Outra indicação são os Lençóis Maranhenses (MA). A região oferece cenários com lagoas cristalinas no meio das dunas e outras experiências. É uma escolha ideal para viajantes aventureiros.

Por fim, Florianópolis (SC). Com suas praias, a ilha é um destino para quem quer conhecer novas pessoas.

Exterior

A lista de dicas de destinos para viagens ao exterior começa com Lisboa e Porto, em Portugal, destino favoritos dos brasileiros que viajam sozinhos. Além do idioma, os turistas vão ter a oportunidade de conhecer uma gastronomia diversificada.

Outros dois destinos ficam na América Latina. Buenos Aires, na Argentina, oferece uma cultura rica, tango e passeios para serem explorados a pé. Já Santiago, no Chile, os viajantes vão encontrar montanhas, vinhos e uma estrutura para mochileiros.