Gui Ferreira lança DVD nas plataformas digitais

O DVD do cantor Gui Ferreira, intitulado EntreLaços & Estradas, foi lançado na última sexta-feira, 02 de maio, em todas as plataformas de música. O projeto também está disponível no canal oficial do artista no YouTube. O trabalho marca uma fase na carreira de Gui Ferreira, que une o sertanejo a country music, com um repertório selecionado para representar sua trajetória.

O álbum, produzido por Lucas Martins, traz dez faixas, sendo três autorais e as demais releituras. A combinação entre sertanejo e country music, segundo Gui Ferreira, representa seu momento atual. “Sempre gostei da vertente country e trabalhar com esse estilo unido ao sertanejo, que faz parte da minha história, é especial. Por isso o nome ‘EntreLaços & Estradas’. Unimos estilos musicais ao que aprendi na estrada. Espero que o público goste”, comenta o cantor.

A produção visual do DVD ficou por conta da Pup’s Filmes, com direção de Murillo Pupu, que já produziu DVDs de artistas nacionais.

O álbum



O repertório do DVD EntreLaços & Estradas traz releituras e canções autorais, mostrando a diversidade de Gui Ferreira.

Algumas faixas já foram lançadas em 2024, como os medleys: More Than Words/Madri; Meu Jeito de Sentir/Tentativas/Depois Que Você Matar Meu Coração; Bailão de Peão/Peão Apaixonado e as autorais Me Esquece de Longe e Climão.

Com o lançamento do DVD completo, chegam ao público os medleys: I Swear/Eu Juro; Home/You’re Still The One/I’ll Try, Cowboy Vagabundo/Do Brasil à Argentina; Não Posso Ter Medo de Amar/Adoro Amar Você e a autoral Grandona.

A seleção reforça a combinação entre o country, o sertanejo e o pop romântico — elementos que Gui Ferreira reúne em seu estilo. “Ao escolher esse repertório, pensei na minha identidade e em oferecer ao público uma experiência musical que agrade aos fãs de country e sertanejo”, diz o artista.

O som de EntreLaços & Estradas tem arranjos que remetem à música country. Instrumentos como pedal steel e violino ajudam a criar uma sonoridade que conecta o ouvinte ao universo country, mantendo elementos do sertanejo. “Esses instrumentos sempre me tocaram. Quando ouço um pedal steel, sinto que a música ganha mais vida. Isso fez diferença neste DVD”, comenta Gui Ferreira.

Serviço



O quê: lançamento do DVD EntreLaços & Estradas – Gui Ferreira



Quando: 02/05/2025



Onde: plataformas digitais e YouTube



Redes sociais: @guiferreiragf