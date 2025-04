Samsonite lança coleção de Ladies Hand Bag e Dia das Mães

A Samsonite lança a edição "LHB FW25" — ou "LHB Outono-Inverno 2025" — composta por bolsas, mochilas e acessórios voltados ao público feminino. A coleção apresenta modelos desenvolvidos para atender às diferentes demandas do cotidiano, com foco na funcionalidade e na adaptação a múltiplos contextos de uso.

Em alusão ao Dia das Mães, a marca apresenta peças desenvolvidas para uso em diferentes contextos do cotidiano, considerando atividades relacionadas ao trabalho, deslocamentos urbanos, cuidados com os filhos e trajetos de curta duração. O enfoque está na adaptação das peças a demandas funcionais específicas dessas rotinas.

A coleção integra o portfólio da categoria business da Samsonite e foi desenvolvida com materiais que priorizam leveza e resistência. A escolha dos insumos visa responder às necessidades de um público feminino com alta mobilidade, que transita entre diferentes espaços e atividades ao longo do dia.

Com a nova edição, a marca propõe uma leitura atualizada do conceito de mobilidade no cotidiano feminino, incorporando as demandas de mulheres que desempenham múltiplos papéis — inclusive o da maternidade — em sua rotina.

A influenciadora e modelo Débora Silva é a embaixadora escolhida para representar a campanha. Conhecida por sua trajetória como Miss Santa Catarina 2018, Débora acumula mais de 2 milhões de seguidores nas mídias sociais, onde compartilha sua experiência como mãe e modelo.

A escolha de Débora para esta colaboração se dá pela sinergia entre sua imagem e os valores da marca: autenticidade, praticidade e versatilidade, características que definem tanto a coleção, quanto a própria jornada de Débora.

A influenciadora foi selecionada para representar o público-alvo da campanha “LHB Outono-Inverno 2025” da Samsonite, caracterizado por consumidores que desempenham múltiplas atividades no cotidiano.

A parceria visa associar os produtos da coleção aos contextos urbanos e profissionais, com foco nas necessidades do público-alvo feminino. A ação foi proposta em contexto relacionado ao Dia das Mães, considerando as demandas funcionais e de uso do dia a dia para este perfil de consumidor.

A nova coleção da Samsonite já está disponível nas lojas físicas e no site oficial da marca.