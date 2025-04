Animação resgata a Goiânia Art Déco dos anos 1930 e propõe reflexão sobre luto

Previsto para estrear no primeiro semestre de 2025, o curta-metragem “Cidade Coração” propõe uma imersão na Goiânia dos anos 1930, quando a arquitetura Art Déco moldava visualmente a identidade da nova capital do estado de Goiás. Com cerca de dez minutos, a animação combina elementos históricos e emocionais ao narrar a história de um casal que se apaixona, traçando paralelos entre o início de um romance e o surgimento da cidade.

Além do valor estético e narrativo, o projeto tem como foco o resgate da memória urbana e cultural. O estilo Art Déco, amplamente difundido no Brasil entre as décadas de 1930 e 1940, teve em Goiânia uma de suas expressões mais emblemáticas. A relevância desse patrimônio arquitetônico foi reconhecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que, em 2003, tombou o conjunto urbano Art Déco da cidade como patrimônio nacional. A preservação desses marcos históricos tem se mostrado fundamental em tempos de expansão urbana acelerada.

Segundo os realizadores, a animação também aborda, de forma simbólica e sensível, temas como o luto e a resiliência emocional. A narrativa acompanha o protagonista em sua tentativa de reencontrar sua amada, mesmo diante da presença da morte. “Trabalhamos com a ideia de que mesmo após a dor da perda, ainda é possível encontrar sentido e beleza na vida”, explicou o diretor Guilherme Araújo, também cofundador do Província Studio e responsável pela concepção do projeto durante sua pesquisa de mestrado.

A trilha sonora original foi composta por André Luiz Machado, colaborador recorrente do estúdio, cuja parceria com Araújo já resultou em prêmios e reconhecimentos em festivais como Cannes, Berlim e Hollywood. A equipe também conta com Iuri Araújo na direção de arte. “Foi essencial que o visual da animação transmitisse a sofisticação da arquitetura Art Déco. Esse cuidado reforça o elo entre a narrativa e a paisagem urbana da época”, afirma Iuri.

A produção conta com o apoio da Secult Goiás, do Governo de Goiás, e é uma realização da Lei Complementar nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), política pública emergencial de fomento à cultura. “Cidade Coração” também foi um dos seis projetos selecionados entre 78 inscritos no Consultório ABCA 2023, iniciativa da Associação Brasileira de Cinema de Animação.

Com lançamento inicial previsto para o circuito de festivais nacionais e internacionais, o curta já foi exibido em caráter de pré-lançamento no HUB Goiás e em uma escola pública de Santa Bárbara de Goiás. Os produtores estão em negociação com distribuidoras para que o filme alcance o público internacional, com exibições planejadas nos Estados Unidos e na Europa.

Eles ressaltam ainda que o projeto contempla ações de acessibilidade por meio de legendas descritivas e intérprete de Libras durante as oficinas e exibições públicas. Também promove a inclusão de pessoas com deficiência (PcD) na equipe técnica. A expectativa é alcançar diretamente estudantes da rede pública, ampliando o acesso à cultura e estimulando reflexões sobre patrimônio, afetos e identidade.