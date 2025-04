Deficiente auditivo destaca importância do aprendizado de Libras

O jovem Gabriel Franco dos Santos, 25 anos, disse que o aprendizado de Libras, a Língua Brasileira de Sinais, pela população ouvinte, tem um impacto altamente positivo em favor das pessoas surdas. Gabriel, que é deficiente auditivo, foi intérprete voluntário do curso de Libras oferecido pela Escola do Legislativo, com a intermediação do deputado estadual Cirone Deiró. “Fiz minha inscrição como aluno, mas como já conheço a língua, ajudei na interpretação e foi muito bom, porque aprendi muito também”, disse. O curso foi realizado no período de 7 a 11 de abril, em Cacoal.



Gabriel foi o primeiro deficiente auditivo que se tornou intérprete de Libras, no município. Depois de ser diagnosticado com a deficiência, ainda pequeno, passou a freqüentar a Comunidade Surda de Cacoal, onde teve contato com os professores Jadilson Serafim e Odirley Pegoraro, além de outros profissionais e membros da entidade. “Os professores e os outros surdos me incentivaram e aos 15 anos comecei a ajudar na interpretação de Libras, em reuniões e palestras”, disse.



Atualmente Gabriel é interprete de Libras e tesoureiro da Associação de Surdos de Cacoal (Apasa). Trabalha como barbeiro em sua própria empresa e cursa a faculdade de Letras-Libras. “Quero aprender mais, para ajudar crianças e adultos surdos, da mesma forma que fui ajudado”, disse.



Sobre o curso oferecido pela Escola do Legislativo, Gabriel disse que quando os ouvintes aprendem Libras, mesmo que seja de forma básica, passam a ter condições de se comunicar com os surdos, ajudando-os em muitas situações, inclusive em estabelecimentos públicos. “Todas as vezes que um surdo for ajudado, ele vai se sentir grato”, afirmou Gabriel, acrescentando que “todos deveriam saber o básico sobre Libras”.



Texto: Eli Batista | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar