Deputada Cláudia de Jesus: Associação de Tarilândia recebe equipamentos com apoio de emenda parlamentar de R$ 50 mil

A Associação de Pais e Amigos de Tarilândia (APAT), localizada no distrito de Tarilândia, em Jaru (RO), foi beneficiada com a entrega de novos equipamentos adquiridos por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil. O recurso foi autorizado pela deputada estadual Cláudia de Jesus (PT).



O recurso foi destinado à entidade a partir de solicitação da presidente da associação, Sebastiana, com o objetivo de melhorar a estrutura física do local e ampliar as condições de atendimento à comunidade.



Entre os itens adquiridos estão: 8 ventiladores, 1 ar-condicionado, 1 geladeira, 1 televisão, 50 jogos de cadeiras, 1 notebook, 1 projetor, 1 impressora, 1 bebedouro, 4 microfones, 1 caixa de som.



A entrega foi acompanhada pela deputada. Segundo a parlamentar, a ação reforça o compromisso do mandato com iniciativas que fortalecem organizações comunitárias em áreas rurais e distritais.



“Com esse apoio, a associação ganha melhores condições para desenvolver atividades e prestar atendimento de forma mais estruturada”, afirmou Cláudia durante o ato de entrega, realizado na sede da entidade.



Texto: Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar