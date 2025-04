Desfile de Walério Araújo tem trilha de DJ Fábio Lopes

Nesta quinta-feira, dia 10 de abril, a moda comprova mais uma vez o papel importante da música na composição de um desfile e como reforço da mensagem enquanto manifestação artística. Walério Araújo apresentará sua coleção “Pelo Avesso” na passarela do São Paulo Fashion Week e tem como parte importante desse conceito uma trilha sonora exclusiva e autoral, com produção e execução do DJ Fábio Lopes.

Comandando a cabine, o figurino do DJ também fará parte desse avesso que ocupará cada canto da Sala JK Iguatemi, vestindo um look criado especialmente para a ocasião.

Walério Araújo e a coleção "Pelo Avesso"

Nesta edição do SPFW, o designer apresenta a coleção “Pelo Avesso”, que convida o público a olhar além da superfície, explorando contrastes, desconstruções e novas perspectivas sobre a moda. A proposta desafia padrões tradicionais, brincando com transparências, sobreposições, texturas e acabamentos inesperados.

SPFW: o maior evento de moda da América Latina

O São Paulo Fashion Week é o principal evento de moda do Brasil e o maior da América Latina, reunindo os mais importantes estilistas e marcas do cenário nacional. O SPFW surge como um palco para a inovação, criatividade e expressão artística, buscando conectar moda, cultura e tecnologia.

Nesta edição, o evento celebra a diversidade e autenticidade da moda brasileira, trazendo desfiles que vão além da passarela e se transformam em experiências imersivas.