Prazo de inscrição no Santos Open Beach Tennis vai até 18 de abril

Estão abertas até o dia 18 de abril as inscrições para o Santos Open Beach Tennis, que neste ano celebra sua décima edição com um grande torneio e diversas ações sociais e ambientais na Praia do Gonzaga, em Santos. O evento acontece nos dias 3 e 4 de maio, ao lado da Praça das Bandeiras, e deve reunir mais de 420 atletas de diferentes níveis técnicos e faixas etárias.

As competições serão divididas em diversas categorias: por duplas masculinas e femininas nas classes PRO, A, B, C, D e Iniciante; duplas mistas (A, B, C, D e Iniciante); e por idade (40+, 50+ e 60+, masculino e feminino). Para garantir a participação, os interessados devem acessar o link: https://LetzPlay.me/t/32024 e se inscrever até o prazo final.

“Nossa expectativa é bater mais uma vez o recorde de participantes. Chegar à décima edição com essa dimensão mostra o quanto o Santos Open se consolidou como um dos torneios mais importantes da Baixada Santista e do Estado de São Paulo”, afirma Caio Vinícius Costa, organizador do evento.

O torneio reforça sua proposta inclusiva ao receber atletas desde os iniciantes até os profissionais, de todas as idades. “Vamos ter desde jovens de 10 a 12 anos até competidores com mais de 60. O Beach Tennis é um esporte democrático, que acolhe todos os perfis”, completa Caio.

Além das disputas, o evento também contará com aulas gratuitas de Beach Tennis para o público, com empréstimo de materiais esportivos. “É uma forma de incentivar a prática do esporte e retribuir o carinho que recebemos da cidade de Santos”, diz o organizador.

Com foco na sustentabilidade, o Santos Open também promoverá ações socioambientais, como a coleta e destinação correta dos resíduos gerados durante o evento. A iniciativa busca minimizar impactos ao meio ambiente e contribuir para a geração de renda de comunidades locais. “Nosso compromisso é deixar a praia ainda mais limpa do que encontramos”, destaca Caio.

O Santos Open Beach Tennis tem patrocínio da DP World, por meio do Promifae, e conta com apoio da LIVE! Santos, Mundo Verde Santos, Unip, Família Capital, Patrol Serviços, Solli, Armazém das Frutas, Gold Containers e Ecofaxina, Movimento ODS Santos e Prefeitura de Santos.

Mais informações no Instagram oficial do evento @santosopenbt.





Santospress Comunicação Empresarial



Diretor de Atendimento - Rogério Amador

[email protected] l (13) 97410-9725

Assessor de Imprensa - Jornalista Lucas Campos

[email protected] l (13) 99795-9790