Cirurgia de explante mamário cresce no Brasil

Nos últimos anos, o Brasil tem sido palco de uma crescente onda de explantes de próteses mamárias, um fenômeno que desperta tanto curiosidade quanto preocupação entre profissionais da saúde. A cirurgiã plástica Drª Anike Brilhante, com 12 anos de experiência na área e atuação no Rio de Janeiro, observa de perto essa tendência, que vai muito além de uma simples mudança estética.

A decisão de retirar as próteses mamárias, conhecida como explante, pode ser motivada por uma série de fatores, que incluem preocupações com a saúde, mudanças na percepção de beleza e, em alguns casos, questões emocionais. Para a Drª Anike, entender o que está por trás dessa escolha é fundamental para oferecer um atendimento humanizado e eficaz.

Um dos principais aspectos que a cirurgiã destaca é a crescente disseminação na mídia e redes sociais sobre possíveis problemas de saúde causados pelos implantes, levando muitas mulheres a reconsiderar suas opções e, em alguns casos, optar pelo explante. “Muitas informações são falsas e outras não podem ser comprovadas cientificamente como, por exemplo, a síndrome ASIA. Porém, com o alcance de reportagens sensacionalistas, as pessoas se apavoram e por vezes levam como verdade algo que ainda está sendo pesquisado”, afirma a cirurgiã.

Além das preocupações com a saúde, a Drª Anike Brilhante aponta que a mudança nas normas estéticas também contribui para essa onda de explantes. A busca por um corpo mais natural e seios mais leves está em alta, refletindo uma transformação cultural nas percepções de beleza. As mulheres estão cada vez mais se afastando dos padrões tradicionais de beleza que valorizam seios grandes e volumosos, em favor de uma estética mais leve e natural. Essa mudança de paradigma leva muitas a reavaliar suas escolhas anteriores e considerar o explante como uma opção viável.

A cirurgiã também observa que o impacto emocional dessa decisão não deve ser subestimado. Muitas mulheres que optam por explantar relatam uma sensação de libertação e empoderamento. Para elas, a remoção dos implantes é um passo importante para recuperar a autoestima e a autoconfiança. A Drª Anike enfatiza que é essencial oferecer apoio psicológico durante esse processo, uma vez que a mudança pode ser significativa e desafiadora para algumas pacientes.

Do ponto de vista técnico, a cirurgia de explante pode variar em complexidade. Em alguns casos, a remoção das próteses pode ser realizada de forma simples, mas, em outros, pode ser necessária uma abordagem mais cuidadosa, especialmente se houver complicações como fibrose ou ruptura do implante. A Drª Anike destaca a importância de uma consulta detalhada, onde as pacientes possam expressar suas preocupações e expectativas, permitindo que o cirurgião elabore um plano de ação personalizado.

No entanto, a Drª Anike Brilhante também alerta para a necessidade de discernimento. Embora a informação disponível possa ser valiosa, é fundamental que as mulheres consultem profissionais qualificados antes de tomar qualquer decisão. A cirurgia plástica é uma área complexa, e cada caso é único. A orientação adequada pode evitar complicações e garantir que a paciente esteja ciente de todos os riscos e benefícios associados ao procedimento.

Outro aspecto que deve ser levado em consideração é que a quantidade de casos de sucesso de pacientes que possuem implantes há vários anos é muito superior à quantidade de pacientes que refere problemas que podem ou não estar relacionados com a presença do implante.

A onda de explantes de próteses mamárias reflete uma mudança significativa nas atitudes em relação à estética e à saúde. A Drª Anike acredita que, ao entender as motivações por trás dessa tendência, os profissionais de saúde podem oferecer um atendimento mais empático e informativo. "Para muitas mulheres, o explante não é apenas uma decisão estética, mas um passo importante em sua jornada de autoconhecimento e aceitação. Com o suporte adequado e uma abordagem cuidadosa, é possível garantir que essa transição seja feita de maneira segura e satisfatória", afirma a especialista.

Assim, a cirurgiã plástica, especialista em cirurgias do contorno corporal, apoia aquelas que desejam explorar novas possibilidades em sua jornada estética. No Rio de Janeiro, a conversa sobre explantes continua a evoluir, e a Drª Anike Brilhante segue inserida nesse importante diálogo.