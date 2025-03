Exposições temáticas podem ser formas de aprender e se divertir

As exposições permitem mergulhar em diferentes temáticas e aprender sobre os mais diversos assuntos. Elas proporcionam uma experiência imersiva que cativa e educa o público, seja um adulto ou uma criança, permitindo que as pessoas se conectem com diferentes períodos da história, criaturas antigas e até mesmo com a natureza selvagem.

Entre as empresas deste segmento está a King Eventos, que promove exposições temáticas por todo o país. Seu portfólio inclui mostras que atendem diferentes públicos e interesses.

A exposição de dinossauros é uma das mais tradicionais e populares. Com 40 réplicas em tamanho real, incluindo espécies icônicas como Tyrannosaurus Rex, Velociraptor e Triceratopo, a mostra oferece uma experiência interativa e educativa para visitantes de todas as idades.

Já a exposição da Era do Gelo apresenta mais de 20 réplicas em tamanho real de animais pré-históricos que viveram durante o último período glacial, trazendo um olhar sobre o período.

A exposição "Sharks" é outro destaque, apresentando 25 espécies de tubarões em tamanho real, sendo 15 mecatrônicas e 10 estáticas, como o tubarão-branco, tubarão-da-groenlândia, tubarão-martelo, tubarão-mako, tubarão-tigre e o tubarão-baleia. A mostra ainda oferece uma coleção de mandíbulas.

Para os amantes de animais domésticos, a exposição dedicada aos pets apresenta 35 esculturas, representando 25 raças caninas e 10 felinas. Entre as raças expostas estão Shar Pei, Beagle, Labrador, Husky, Pastor Alemão, Persa e Siamês. O diferencial fica por conta dos quatro cães e dois gatos mecatrônicos, com movimentos realistas.

A mostra de pets vai além da exposição, incluindo uma área interativa com circuito de agility para animais de estimação e um carrossel para a diversão das crianças, transformando-se em um programa completo para toda a família.

Ao longo de 2025, estas exposições poderão ser encontradas nos mais diversos shoppings de todo o Brasil.