Tenor Chorão chega à população de Arniqueira no DF

O projeto Tenor Chorão segue com sua segunda temporada em Brasília, trazendo o melhor do Choro a diversos públicos. Entre as próximas apresentações, destacam-se duas que serão abertas à população da região de Arniqueira: no dia 28 de março (sexta-feira), o grupo passa pela Escola Classe Arniqueira no período matutino, e no dia 29 de março (sábado) o show é na Administração Regional de Arniqueira, às 9h, com entrada aberta e gratuita para o público local. A programação chega também ao Instituto Lar dos Velhinhos Maria Madalena, no dia 7 de abril. A temporada do projeto se encerra no dia 15, na EC 10 Taguatinga Sul.

Idealizado pelo multi-instrumentista Nícolas Madalena, o projeto busca resgatar a sonoridade do violão tenor — um instrumento com proporções ligeiramente menores que o violão tradicional e com apenas quatro cordas — e ampliar o acesso do público ao gênero musical. Um dos propósitos do músico ao criar o projeto foi atender às populações mais velhas de Brasília, já que segundo ele, a maioria dos projetos educativos culturais atendem a crianças. “A ideia de expandirmos o projeto para idosos e adultos visa preencher uma lacuna em Brasília, pois existe ausência da cultura para essas faixas etárias. Por isso, reformulamos o Tenor Chorão. A proposta é prestar um serviço para essas gerações”, destaca Nícolas. Além disso, ele destaca a importância de promover uma interação com pessoas que já tiveram contato com o Choro em diferentes fases da vida, mas que não encontram muitas oportunidades de se reconectar com o estilo atualmente.

As apresentações do projeto têm duração de 60 minutos e contam com um repertório variado, incluindo clássicos como "Carinhoso", "Rosa" de Pixinguinha, “Nova Ilusão” - gravada pelo grupo Os Cariocas e considerada um precursor da Bossa, além de peças de Garoto, Cacique e Zé Menezes. O público também terá a oportunidade de aprender mais sobre a história do Choro e a relevância do violão tenor para a música brasileira. "Durante as apresentações, não apenas tocamos, mas também compartilhamos conhecimento e interagimos com os espectadores", destaca o músico.

Para contemplar o público de idosos, no dia 7 de abril (período vespertino), o grupo passa pelo no Instituto Lar dos Velhinhos Maria Madalena, uma das Instituições sem fins lucrativos mais antigas do Distrito Federal, fundada em 1980. O lar é uma ILPI (Instituição de longa Permanência de idosos), reconhecida pelos mais de 40 anos de atuação.

Além das próximas apresentações (veja serviço abaixo) que se encerram em 15 de abril, o projeto também já passou, desde fevereiro, por escolas e instituições para idosos. Até o final desta temporada, a previsão do grupo é atingir a cerca de 2.500 pessoas.

Formação musical

O Tenor Chorão conta com renomados instrumentistas do cenário brasiliense, incluindo seu idealizador Nícolas Madalena (violão tenor chorão), Nelson Latif (violão de sete cordas), Sidney Rosa (sanfona), Mariana Sardinha (cavaquinho) e Nathália Marques (pandeiro). Algumas apresentações contam ainda com participações especiais de Caio Handel (flauta) e Marcelo Lima (bandolim).

A iniciativa tem o apoio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal e visa reforçar a presença do Choro na cena cultural da capital.

SERVIÇO

Projeto ‘Tenor Chorão’ – 2ª temporada

Próximas apresentações:

28/03 (sexta-feira), período matutino

Escola Classe – Arniqueira

Endereço: SHA conjunto 04, Sria II Qe 38 Cl Ae, 05 - Setor Habitacional Arniqueira





29/03 (sábado), às 9h

Administração Regional – Arniqueira

Endereço: SH Arniqueiras ADE Águas Claras lote 33 e 34 – Taguatinga





04/04 (sexta-feira) – períodos matutino (11h) e vespertino (13h)

CEIAC Águas Claras

Endereço: QS 11 conjunto R AE 01, Conj. R/04 Qs 11 Conjunto R - Taguatinga



07/04 segunda feira – (vespertino)

Instituto Lar dos Velhinhos Maria Madalena

Endereço: Smpw Trecho 3 Q 1, Conjunto A S/N - Núcleo Bandeirante



15/04 - (vespertino – 15h30)

EC 10 TAGUATINGA SUL

Endereço: St. D Sul QSD 18 AE 23 - Taguatinga, Brasília