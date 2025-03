Acervo de arte da família Fadel integra exposição em Londres

Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Lasar Segall, Flávio de Carvalho. Até 21 de abril, os visitantes do museu Royal Academy of Arts, em Londres, Inglaterra, poderão conhecer obras desses artistas que deixaram a sua marca na arte brasileira. A exposição, intitulada “Brasil! Brasil! O Nascimento do Modernismo”, possui quadros cedidos pela família Fadel, tradicional colecionadora.

Marta Fadel Martins Lobão, diretora curadora do Instituto Cultural Sérgio Fadel e advogada, explica que a família contribuiu para a exposição com obras como “Lago” (1928), de Tarsila do Amaral, e “Retrato de Oswald” (1925), de Anita Malfatti.

“O quadro ‘Lago’ exemplifica a busca por uma identidade artística brasileira, fundindo influências europeias com elementos da cultura local. Já ‘Retrato de Oswald’ representa a introdução de técnicas expressionistas no país, marcando o início do movimento modernista brasileiro”, explica Fadel.

Representada na exposição, Tarsila é a mesma artista por trás daquela que é considerada a obra mais famosa feita no Brasil: “Abaporu”. Produzido em 1928, o quadro integra o acervo permanente do Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires (Malba), na Argentina.

Na visão de Marta Fadel Martins Lobão, exposições como “Brasil! Brasil! O Nascimento do Modernismo” permitem ao público internacional apreciar a riqueza e a diversidade da arte brasileira, destacando como os artistas assimilaram e reinterpretam influências externas para criar uma expressão cultural única.

“A presença de obras da coleção Fadel na Royal Academy of Arts reforça a importância de colecionadores do Brasil na preservação e promoção da nossa herança cultural. Essa exposição não apenas celebra o modernismo brasileiro, mas também fortalece os laços culturais entre o nosso país e o Reino Unido, ampliando o reconhecimento internacional da arte nacional”, complementa a colecionadora.

Modernismo brasileiro

Como explica o site do Royal Academy of Arts, no começo do século XX, uma nova produção artística surgiu no Brasil a partir da década de 1910 até os anos 70.

Os artistas brasileiros passaram a incorporar as tendências vindas da Europa para criar um novo tipo de arte com inspiração na cultura, identidades e paisagens vibrantes do país. Entre os temas retratados nos quadros, estavam a vida cotidiana no Brasil e as raízes indígenas e afro-brasileiras.

Fadel afirma que a exposição de Londres recebeu elogios de críticos por “trazer a arte modernista brasileira ao público britânico”. O site do museu, inclusive, destaca alguns comentários positivos que as obras receberam em veículos como Financial Times e The Telegraph.

