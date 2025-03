Itaipava é a marca mais falada durante o Carnaval

A cerveja Itaipava se consagrou como a marca mais falada dentre as cervejas no Carnaval 2025. Amparada em ações inéditas criadas exclusivamente para a folia, a cerveja do Grupo Petrópolis reafirmou sua força e conexão com o público e somou um total de 8.330 menções nas plataformas X (antigo Twitter), Facebook, Instagram, portais de notícias e blogs, liderando o volume de conversas no segmento. Os dados de monitoramento são da plataforma Stilingue, mapeando as métricas da campanha no período de 15 de janeiro de 2025 a 05 de março de 2025.

A metodologia analisou as menções em mar aberto de oito marcas de cerveja, entre elas Itaipava, Brahma, Amstel, Heineken e Corona, abrangendo as plataformas e veículos citados acima. Foram consideradas menções que incluíssem o nome da marca ou seu perfil oficial, combinados com palavras-chave relacionadas ao Carnaval, além de hashtags oficiais das marcas e eventos patrocinados.

O desempenho se deve, principalmente, a uma estratégia de conteúdo 360°, criada pela equipe de Itaipava em parceria com a WMcCANN, que reforçou a presença ativa de influenciadores nas redes e ampliou a visibilidade da Itaipava no digital. Dentre os temas de destaque em mar aberto estiveram as ações com fãs clubes do squad da marca, como Ivete Sangalo e Álvaro Xaro, somados ao patrocínio da marca ao Bloco Coruja, da cantora e embaixadora, que somou 689 mil visualizações nos conteúdos publicados no Instagram. As conversas também incluíram experiência de consumo de Itaipava no bloco e nos camarotes e eventos patrocinados pela marca durante o carnaval.

O Gole Gole, copo térmico e inderramável criado pela marca para garantir que o folião não perca nenhum gole de sua cerveja no meio da festa, dominou o interesse nos canais proprietários da marca. O copo produzido por impressão 3D de alta precisão e tecnologia giroscópica esteve presente nos carnavais de Olinda e Salvador nas mãos de influenciadores.

Já o TikTok foi o canal que se manteve como o mais engajado da marca em posts proprietários. Na plataforma, parcerias como a ativação com Thaynara OG também renderam resultados positivos com mais de dois milhões de views.

“Estamos muito felizes com os resultados durante o Carnaval. O engajamento do público com a nossa marca demonstra uma estratégia digital assertiva e a importância dos influenciadores na amplificação da mensagem. A Itaipava tem no Carnaval um momento estratégico, e conseguimos reforçar ainda mais essa conexão autêntica com os consumidores”, destaca Diego Santelices, head de comunicação e mídia do Grupo Petrópolis.

Ações da marca

Além das ações digitais, a Itaipava reforçou sua presença no Carnaval patrocinando eventos pelo país, como o Olinda Beer (PE), os Camarotes Villa e Planeta Band e o Bloco Coruja (BA), o Oba Festival (SP) e a transmissão do SBT Folia. No Camarote Villa, um dos mais prestigiados do circuito Barra-Ondina em Salvador, a marca contou com um estúdio exclusivo onde eram produzidos conteúdos em tempo real. Nesse espaço, influenciadores como Adriane Galisteu, Álvaro, Thaynara OG e Carol Peixinho, entre outros, e veículos como TikTok, UOL e Sua Música produziram conteúdos, transmissões, interações e dinâmicas conectando quem está na folia e quem acompanha à distância.

Para o Carnaval 2025, a Itaipava trouxe inovações em sua estratégia. Além do copo inderramável Gole Gole, a campanha criada pela WMcCann com o mote “A sede de folia pede. Itaipava” resgatou o cooler da Itaipava apresentado na campanha de Verão e levou o espírito da folia para Salvador com um filme estrelado por Ivete Sangalo. A marca também apostou em uma collab inédita com a Avon, com o batom conhecido por sua durabilidade de 16 horas sem borrar.