Autor lança novo livro do universo Asterium e expande saga

O universo da literatura juvenil recebe um novo título com o lançamento do livro Portal das Letras – Aventura no Planeta Laranja, escrito pela historiadora e escritora Elisabete Batista em coautoria com o autor de ficção e fantasia João G. Brene. A obra busca estimular o interesse pela leitura ao apresentar uma história que une elementos de fantasia e aprendizado.

A sinopse do livro apresenta a trajetória da protagonista Ayla, uma jovem que descobre um portal mágico para o Planeta Laranja, um local onde os livros ganham vida e as histórias se tornam reais. Em sua jornada, Ayla encontra personagens como Rui Barbosa, uma figura inspirada no escritor e jurista brasileiro, que a orienta em desafios e descobertas. Juntos, eles exploram a relação entre leitura, conhecimento e imaginação.

Para compartilhar detalhes sobre a criação do livro, Elisabete Batista concedeu uma entrevista disponível no YouTube. No bate-papo, ela aborda a inspiração por trás dos personagens, o processo criativo e a importância da leitura na formação das crianças.

João G. Brene, coautor da obra, tem experiência na literatura infantil e já trabalhou em livros que abordam temas como amizade, coragem e o hábito da leitura. Ele destaca que a proposta do livro é integrar os personagens do universo de Asterium à literatura brasileira, aproximando clássicos do público infantojuvenil.

Elisabete Batista, por sua vez, atua na interseção entre história e literatura, desenvolvendo narrativas que utilizam elementos ficcionais para apresentar conceitos e contextos históricos. Sua parceria com João G. Brene resultou em uma obra que combina fantasia e aspectos educativos.

"Portal das Letras – Aventura no Planeta Laranja" estará disponível a partir do dia 20 de março no site da editora e principais livrarias.

Para mais informações, entrevistas ou contatos com os autores, contato através do e-mail: [email protected].