Ligue o Alerta busca conscientizar sobre violência doméstica

Em 2023, o Brasil registrou 1.467 casos de feminicídio, o maior número desde a tipificação do crime em 2015, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os números evidenciam a urgência de ações que rompam o ciclo de violência e ofereçam acolhimento às vítimas. A música, manifestação artística que reflete aspectos sociais, aborda a violência contra as mulheres no mais recente lançamento da banda Urca Bossa Jazz. O single Ligue o Alerta, previsto para chegar às plataformas digitais em março, utiliza o ritmo do samba canção para destacar um tema cotidiano e urgente: a violência doméstica.

Com produção musical de Roberto Menescal e Matheus von Kruger, a letra assinada por Wagner Cinelli e Gabriel Moura a composição apresenta os primeiros sinais de abuso, frequentemente negligenciados ou minimizados, alertando para a necessidade de atenção e reconhecimento dessas situações. "Aos primeiros sinais, ligue o alerta / Não se deixe enganar, não se esqueça / Não releve, meu bem, fique esperta / Antes que o pior aconteça", entoa a voz de Cris Dellano, em um incentivo à autoproteção e à tomada de consciência, reforçando a importância de romper com ciclos de violência.

O projeto de lançamentos mensais da banda, que combina o jazz com a bossa, nova marca a identidade musical da faixa, enquanto a mensagem se propõe a oferecer acolhimento e estímulo ao diálogo, contribuindo para a conscientização sobre o tema. Ligue o Alerta não apenas nomeia a violência, mas aponta caminhos: pedir ajuda, não se calar, denunciar. O verso "Você não tem culpa, você não tem culpa" ecoa como um abraço, quebrando o ciclo do silêncio e da culpa que tantas vítimas carregam.

Cris Dellano, intérprete da faixa, reforça a esperança que acompanha a mensagem da canção. "A gente espera que essa música ilumine os corações e encoraje mulheres a saírem desse ciclo de violência".

A voz do Urca Bossa Jazz se soma a campanhas como o Disque 180, serviço gratuito e anônimo disponível 24 horas em todo o país, e a Sinal Vermelho, promovida pelo Instituto Nós Por Elas, que oferece um recurso silencioso de denúncia contra a violência doméstica. "Ligue o Alerta é uma música que chama atenção para um problema histórico, antigo, trágico que é a violência contra a mulher nas nossas sociedades. É importante que estejamos todos, homens e mulheres, atentos a essa questão social importante para que isso possa ficar no passado", destaca Wagner Cinelli, um dos autores da letra e músico do Urca Bossa Jazz.