Espetáculo teatral 'Se Liga' finaliza temporada por Alagoas

O espetáculo teatral ‘Se Liga!’ chega até o estado de Alagoas para finalizar a segunda temporada do projeto. A turnê já passou pelos estados do Amapá e Piauí, atendendo o público de 3.352 pessoas entretidas e conscientizadas sobre o uso de energia elétrica.

Em Alagoas, serão 9 apresentações pelas cidades de Maceió, Arapiraca, Cacimbinhas, São José da Laje e União dos Palmares, dos dias 10 a 13 de março. O projeto é realizado pela Cia Atores de Mar’ e conta com patrocínio do Grupo Equatorial, através da Lei de Incentivo à Cultura.

No dia 10 de março, pela manhã, a turnê iniciará na cidade de União dos Palmares. Às 8 horas, na Escola Municipal Pedro Pereira da Silva, e às 10 horas, na Escola Estadual Monsenhor Clovis Duarte de Barros. Já na parte da tarde, às 13h30, será em São José da Laje, na Escola Estadual Carlos Lyra.

“Muito necessário abordar este tema importante, de uma forma tão divertida, que só o teatro pode proporcionar. Depois do Amapá e Piauí, será a vez de Alagoas receber pela primeira vez o espetáculo ‘Se Liga!’. Todas as apresentações serão gratuitas e terão intérprete de libras, garantindo acessibilidade para todos.” Relata Mar’Junior, diretor, autor e produtor de ‘Se Liga!’

Na terça-feira, dia 11, a cidade de Arapiraca receberá duas apresentações, na Escola Estadual Aurino Maciel, às 10h30, e na Escola Municipal Manoel Humberto da Costa, às 13 horas.

Já no dia seguinte, 12 de março, o município de Cacimbinhas será agraciado com o projeto, em única apresentação, às 10 horas, na Escola Estadual Muniz Falcão. À noite, em Maceió, a Escola Municipal Drª Nise da Silveira receberá o espetáculo.

“Em todas as cidades que estivemos, percebemos que o público se identifica demais com os personagens apresentados. É uma família que gasta muita energia, deixa tudo ligado na tomada e isso gera um gasto excessivo. Todo mundo passa por isso em casa e eles saem do espetáculo com a consciência de que pequenas ações podem fazer a diferença.” Afirma Patrick Moraes, ator, diretor e produtor do espetáculo.

A segunda temporada de “Se Liga!” terminará no dia 13 de março, em Maceió, na Escola Municipal Pio X, às 10h30, e na Escola Municipal Prof.ª Neide de Freitas França, às 13h30.

A Cia Atores de Mar’ já produziu mais de 50 espetáculos nos últimos 23 anos, e viaja pelo Brasil com projetos culturais e educacionais, com temáticas fundamentais no dia a dia do brasileiro.



Espetáculo: Se Liga!, 2ª temporada

Direção: Mar’Junior e Patrick Moraes

Texto: Mar’Junior e Marisa Maia

Elenco: Patrick Moraes, Isabella Lorraine, Danilo Amaro e Paola Vergette

Voz off: Nivia Helen

Produção: Cia Atores de Mar’

Coordenação artística: Priscilla Moraes

Coordenação de produção: Lara Seixas

Assistente de produção: Iris Tavares

Operador de som: Jaílton Maia

Fotografia: Juliana Seixas

Objetos de cena e cenário: Ana Paula Caruba

Intérprete de libras: Heloyse Melo (AL)

Edição de vídeo: Raphael Produções

Assessoria de imprensa: Cia Atores de Mar’

Contabilidade: Athos Gestão Contábil e Perícias

Advocacia: Dr. Wilson Linhares

Administração: Nova Criativa e Advento Consultoria

Captação: Cia Atores de Mar’

Duração: 40 minutos

Classificação: Livre



O Projeto “Se Liga!” é contemplado pela Lei de Incentivo à Cultura, Rouanet, do Ministério da Cultura, patrocinado pelo Grupo Equatorial, e realizado pelo Governo Federal, com produção da Cia Atores de Mar’. Sob o PRONAC 232346.