Programação da Semana de Design de São Paulo traz conteúdo e exposições

De 10 a 16 de março acontece a 14ª edição da DW! Semana de Design de São Paulo, que chega a 2025 com uma agenda de ações das principais marcas do segmento de design do país. Considerado um dos maiores festivais urbanos de arquitetura, design e interiores do Brasil, a DW! irá ativar dezenas de endereços na capital paulista com centenas de eventos, entre feiras, instalações artísticas, palestras, experiências e ativações, que celebram o design autoral e a economia criativa.

O evento é gratuito, mas para participar, algumas das atrações têm vagas limitadas ou a necessidade de inscrição via link, informadas junto com a programação.

O ARD Grupo, plataforma de relacionamento entre profissionais e lojistas do setor no Norte e Nordeste, realiza evento para convidados em parceria com o estúdio de design Mula Preta, no dia 13.

A Breton terá três ativações, reunindo talentos da arquitetura e do design de interiores. As experiências acontecerão simultaneamente na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, no Lar Center e no shopping D&D. A mostra Breton Signature Gabriel terá inauguração no dia 10 de março. Já no dia 13 de março, a marca promove o evento de abertura do Breton Signature Lar Center. Além das duas edições da mostra, que ficarão em exposição durante todo o festival de forma física e on-line, a marca também participa da DW! no shopping D&D, onde, no dia 11 de março, apresenta o lançamento de 12 cadeiras do Estúdio Breton.

A Cosentino traz instalação inédita ao Cosentino City São Paulo. A partir de 11 de março, a convite da marca, o arquiteto José Ricardo Basiches e o artista visual Brunno Jahara, do Jahara Studio, expõem os resultados de suas criações com as pedras ultracompactadas de Cosentino.

A Natuzzi apresenta ao público o Sofá Valencia, que fará parte do BOOMSPDESIGN, Fórum Internacional de Arquitetura, Design e Arte, no Circolo Italiano San Paolo, localizado no Edifício Itália, com entrada gratuita.

A Roca participa da semana de design pelo quarto ano consecutivo. As ativações preparadas pela marca acontecem no Roca São Paulo Gallery, que será palco para novas coleções nacionais e globais de louças e metais sanitários, além de proporcionar a experiência de um tour guiado pelo espaço. Os tours estão programados para acontecer de hora em hora, de 10 a 14 de março, mediante inscrição prévia.

No dia 12, quarta-feira, às 13h, haverá Talk em parceria com o Club&Casa Design, com Adriano Tadeu Barbosa, comunicador especialista em mercado de luxo focado em Arquitetura, Design, Mercado Imobiliário, Arte e Cultura.

Na quinta-feira, dia 13, às 13h, o Talk, também em parceria com o Club&Casa Design apresenta o arquiteto Bruno Moraes, do BMA Studio, que atua nas áreas de gerenciamento e execução de obras, concepção de projetos de casas, reforma de apartamentos, retrofits, espaços corporativos e áreas comuns de edifícios.