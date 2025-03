App exibirá ao vivo blocos e shows do Carnaval em 6 capitais

Quem não estiver presente nas principais capitais do Carnaval poderá acompanhar os blocos de rua, os desfiles das escolas de samba, os shows e os bastidores dos camarotes diretamente pelo celular. Por meio do Kwai, plataforma de criação e compartilhamento de vídeos curtos, transmissões ao vivo e conteúdos interativos permitirão que o público acompanhe todos os detalhes da festa de Salvador, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e BH de qualquer lugar.

A cobertura digital inclui vídeos exclusivos, desafios interativos, bastidores da folia e registros de influenciadores e celebridades que estarão em diferentes capitais vivenciando de perto o evento. Além disso, um desafio digital promovido pelo Kwai selecionou criadores de conteúdo que atuarão como Embaixadores Oficiais da folia, compartilhando sua visão do Carnaval.

Cobertura em capitais do Carnaval



Belo Horizonte – O Carnaval de rua contará com transmissões ao vivo dos blocos Quando Come Se Lambuza (1º de março, às 9h) e Pisa na Fulô (4 de março, às 16h), levando ao público toda a energia dos cortejos que arrastam milhares de foliões pelas ruas da capital mineira.

Recife – O palco Marco Zero será um dos grandes destaques da cobertura ao vivo, com apresentações de grandes artistas ao longo do Carnaval, permitindo que espectadores de todo o Brasil acompanhem as performances diretamente pelo celular. Além disso, a influenciadora Gkay estará presente no camarote especial nos dias 27 e 28 de fevereiro, registrando as festividades e compartilhando os bastidores com o público.

Salvador – Gominho e Lumena participarão da cobertura na capital baiana, acompanhando blocos e trios elétricos.

Rio de Janeiro – O evento contará com a presença de Isabelle Nogueira, Gizelly Bicalho e Cauê Fantin no Camarote N1, enquanto Nizam estará no Camarote Arpoador, ambos na Marquês de Sapucaí, registrando os desfiles das escolas de samba. Leidy Elin cobrirá o Nosso Camarote durante o desfile das campeãs, no dia 8 de março.

Com acesso a bastidores exclusivos e eventos restritos, os influenciadores compartilharão registros do Carnaval nas redes sociais e na página especial CarnaKwai, garantindo ampla cobertura digital.

Os criadores de conteúdo selecionados no desafio digital do Kwai atuarão como Embaixadores Oficiais da folia e terão acesso a experiências exclusivas em diferentes cidades.





Acompanhamento digital da folia



Após os desfiles do Carnaval de São Paulo e do Rio de Janeiro, a cobertura se estenderá para a apuração das escolas de samba em ambas as cidades. Em parceria com o Terra, a transmissão ao vivo trará todos os detalhes da disputa, buscando proporcionar aos espectadores uma visão aprofundada dos resultados e momentos decisivos do Carnaval.



CarnaKwai 2025

Quando: de 18/02 a 16/03

Onde: Página especial no app; Prefeitura de Recife; Terra; Bloco QCSL e Pisa na Fulô.