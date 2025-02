Carnaval exige soluções para o descarte correto de resíduos

O Carnaval, uma das festas mais populares do Brasil, é sinônimo de alegria, música e celebração. No entanto, por trás da festividade, surge um desafio crescente: o aumento da geração e do descarte inadequado de resíduos. Neste ano, a Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro (Comlurb) recolheu cerca de 250 toneladas de resíduos durante o pré-Carnaval de rua, entre os dias 1º e 23 de fevereiro. Esse volume expressivo de resíduos reforça a necessidade de maior conscientização sobre o descarte adequado e a adoção de práticas sustentáveis para que a festa não deixe marcas negativas na cidade.

O descarte irregular de resíduos durante o Carnaval causa sérios impactos ambientais, como a poluição de rios e oceanos, a proliferação de vetores de doenças e o entupimento de bueiros, o que pode agravar o risco de enchentes. Além disso, a destinação inadequada do lixo compromete a qualidade da água em diversas praias, afastando turistas e prejudicando a economia local.

Um boletim divulgado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) na quarta-feira (8/1) classificou 49 praias como impróprias para banho e atividades aquáticas. No litoral norte, 19 praias apresentaram condições inadequadas, enquanto no litoral sul, o número chegou a 32. E isso antes mesmo do Carnaval, período que pode agravar ainda mais a situação devido ao aumento do descarte irregular de resíduos.

Soluções para um carnaval mais sustentável

Uma das medidas mais eficazes para mitigar esse problema é a instalação de contentores de resíduos em pontos estratégicos, como blocos de rua, praças e áreas de eventos. Essa solução facilita o descarte correto do lixo, evita que resíduos sejam jogados no chão e garante maior eficiência na limpeza urbana.

A Contemar Ambiental, empresa especializada em conteinerização no Brasil, destaca que a disposição adequada dos contentores, aliada a campanhas de conscientização, pode reduzir significativamente o descarte incorreto e aumentar a taxa de coleta seletiva.

Os benefícios do uso de contentores de resíduos incluem:

Redução da poluição e melhoria da higiene urbana;



Prevenção de doenças, ao evitar a proliferação de vetores;



Promoção da coleta seletiva, incentivando a reciclagem;



Conscientização da população, reforçando a importância do descarte correto.

Próximos passos para um carnaval sustentável

Para tornar o Carnaval um evento mais sustentável, é essencial ampliar o uso de contentores e fortalecer a conscientização da população sobre a importância do descarte adequado. Além disso, organizadores de eventos e blocos de rua devem adotar práticas sustentáveis, como o uso de materiais biodegradáveis e a implementação de ações para facilitar a coleta dos resíduos.

Com medidas eficazes e a colaboração de todos, é possível transformar o Carnaval em uma festa mais limpa, sustentável e responsável com o meio ambiente.