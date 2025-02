Dermatologista explica cuidados essenciais com a pele

Uma pesquisa recente feita pela MindMiners revelou que 76% das pessoas utilizam algum produto de cuidado com a pele. Ainda segundo o levantamento, 58% dos entrevistados começaram a cuidar da pele depois dos 18 anos e 42% antes da maioridade, especialmente a geração Z.

Já em relação aos meios de informação mais utilizados para conhecer e descobrir novos produtos de skincare, destacam-se as tradicionais consultas com dermatologistas (28%), seguidas pelas redes sociais especializadas (26%) e pelos conteúdos em sites e blogs especializados (26%).

De acordo com a dermatologista Ana Carulina Moreno, os números apontados pelo estudo refletem a popularização e o aumento do acesso à informação por meio das redes sociais, além da influência dos criadores de conteúdo.

“Esses fatores facilitam o conhecimento sobre produtos e skincare, além de estimular a adesão a hábitos saudáveis. Ver celebridades e influenciadores compartilhando suas rotinas motiva o público a adotar práticas semelhantes, impulsionando cada vez mais essa tendência”, afirma.

A base para os cuidados com a pele

Para quem deseja iniciar os cuidados básicos com a pele, a profissional destaca três pontos fundamentais. O primeiro é a limpeza com um sabonete específico para o tipo de pele do paciente. Em seguida, é preciso escolher um hidratante adequado às suas necessidades e, por fim, incluir o uso de protetor solar no dia a dia para prevenir danos causados pela radiação UV.

Quanto aos ativos dos produtos que devem ser considerados, a dermatologista destaca:

Ácido hialurônico: promove hidratação, ajuda a suavizar linhas finas e aumenta a luminosidade;





Ácido glicólico: melhora a textura da pele, estimula a renovação celular e diminui a aparência de poros dilatados;





Retinoides (derivados da vitamina A): favorecem o rejuvenescimento, a renovação celular e deixam a pele mais viçosa;





Vitamina C: atua como antioxidante, auxilia no combate aos radicais livres e contribui para a uniformização do tom da pele.

Já quem busca um resultado mais rápido ou apresenta condições cutâneas específicas, a dermatologista indica lasers e peelings. De acordo com ela, essas intervenções reduzem inflamações, aceleram a recuperação da pele, promovem a renovação celular de forma mais eficaz do que cosméticos tópicos isoladamente, uniformizam o tom, melhoram a textura e estimulam o rejuvenescimento em curto prazo.

Cuidados e restrições no uso de ativos

A médica também faz um alerta sobre os cuidados e restrições no uso de produtos com determinados tipos de ativos. No caso de peles sensíveis, deve-se evitar ativos muito abrasivos, como retinoides ou ácidos em altas concentrações, pois podem agravar a sensibilidade e causar irritações.

Para quem tem pele seca, a dica é evitar sabonetes com tensoativos agressivos, que removem em excesso a oleosidade natural e aumentam o ressecamento. Já as pessoas com excesso de oleosidade devem priorizar produtos com fórmulas leves e não comedogênicas, evitando texturas muito densas ou oclusivas, que podem intensificar a oleosidade e causar acne.

“É fundamental avaliar a indicação de cada ativo de acordo com o tipo de pele para evitar reações indesejadas. Por isso, o acompanhamento de um dermatologista é muito importante”.

Tratamentos para condições específicas

Em casos de condições mais específicas, a consulta com um dermatologista ajuda a identificar e tratar o problema de forma adequada.

“Doenças inflamatórias da pele, como acne, rosácea e melasma, frequentemente requerem tratamentos que vão além dos cuidados básicos de skincare, podendo envolver medicamentos tópicos e orais, além de acompanhamento laboratorial”, informa Ana.

Ainda de acordo com a médica, normalmente essas condições são crônicas e apresentam períodos de remissão e piora, exigindo ajustes constantes no tratamento. “O dermatologista é o profissional habilitado para avaliar cada caso, indicar o tratamento mais adequado e acompanhar a evolução do paciente, assegurando resultados mais eficazes e seguros”, finaliza.

