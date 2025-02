Equipe brasileira transmite ao vivo os desafios de um rally

Os atletas goianos Lélio Vieira Carneiro Júnior e Weberth Moreira, da Fifi Rally Team, enfrentam terrenos áridos e desafios intensos na 6ª edição da South American Rally Race – SARR Series FIMLA 2025, na Argentina. E a novidade é que todas as manobras e estratégias estão sendo registradas através de câmeras instaladas em áreas internas e externas do carro, além de drone e câmeras em solo, proporcionando uma visão completa da competição. Os apaixonados por esporte de aventura estão acompanhando na página do YouTube da equipe.

A equipe mantém uma infraestrutura com cinco links exclusivos de satélite, ilha móvel de edição e a transmissão é comandada pelo repórter Juliano Moreira, com comentários de Sanderson Pereira, Arthur Sancinetti, Mayckon Padilha e convidados. A caravana da equipe com 12 pessoas, entre motoristas, mecânicos, equipe de comunicação e fisioterapeuta, partiu no dia 13 de fevereiro, de Goiânia, Goiás.

O veterano do rally raid, Lélio Vieira Carneiro Júnior conta que esta é a primeira vez no mundo que um rally é transmitido desta forma e em tempo real. “Estamos enfrentando muitos desafios nestas primeiras etapas, mas com a experiência de outras competições e uma ótima equipe, fomos ajustando as estratégias para seguir em frente ainda mais fortes. E estar conseguindo manter o plano de transmissão já está sendo mais uma vitória da equipe”, comenta o atleta. “Estamos permitindo que o público sinta de perto a verdadeira emoção de uma prova de rally raid”, conclui ele.

Mais sobre a dupla



A dupla que foi vencedora do Rally dos Sertões 2024 entre os Carros Challenger, já conquistou uma vitória na Argentina, em 2023, entre os carros T3.2. Neste ano, estarão a bordo do CanAm Maverick R, um poderoso UTV, e competem pela categoria T4.2, e seguem em busca de mais um ouro, o segundo em solo estrangeiro. Uma história que iniciou na década de 90 nos rallys de regularidade e seguirá neste ano com um cronograma intenso de provas e preparos que envolve muito condicionamento físico e treinos em um simulador totalmente customizado.

“Percorrer as sete etapas do SARR 2025 exige um nível técnico elevadíssimo, e encaramos essa prova como um treino importante para o Rally Dakar 2026, esse é o nosso grande objetivo”, explica o veterano do rally raid, Lélio Vieira Carneiro Júnior.



A Fifi Rally Team conta com o patrocínio de Rafatella Investimentos, BCJ, Ritzy Incorporadora e Asarock Asset Management, além do apoio da Happy Capital, CBDI, Fralle, Dub Boyz, DSX e Gasomix.

Sobre o SARR



O South American Rally Race (SARR) é uma competição off road que ocorre na maior parte da Argentina. A primeira edição foi em 2020, inspirada no Rally Dakar, com o objetivo de trazer uma experiência semelhante à América do Sul, após o Dakar ter sido transferido da América para o Oriente Médio. É organizado pela Associação Argentina de Rally Raid, liderada por Juan Pablo Sisterna. A competição faz parte do Campeonato Latino-Americano da FIM para motos e UTVs.

Programação:



22/fev: San Rafael (Vistorias, Prólogo e Largada Simbólica)

23/fev: San Rafael - San Rafael (1ª etapa)

24/fev: San Rafael - San Juan (2ª etapa)

25/fev: San Juan - San Juan (3ª etapa)

26/fev: San Juan - Villa Union (4ª etapa)

27/fev: Villa Union - Tinogasta/Fiambalá (5ª etapa)

28/fev: Tinogasta/Fiambalá - La Rioja (6ª etapa)

01/mar: La Rioja - La Rioja (7ª etapa e Premiação Final)