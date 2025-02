TV Brasil exibe semifinal do Baianão 2025 neste sábado

A TV Brasil exibe neste sábado (1º) as emoções do duelo Bahia x Jacuipense , em jogo de ida da semifinal do Campeonato Baiano de Futebol . A bola rola às 16h e o canal entra com pré-jogo um pouco mais cedo, às 15h40. A Arena Fonte Nova, em Salvador, será o cenário da disputa.

A TVE Bahia , membro da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), será responsável pelas imagens ao vivo, narração e comentários. A TV Brasil exibirá para todo o país.

Desde o início de janeiro, a TV Brasil tem transmitido importantes campeonatos regionais de futebol, sempre em parceria com as emissoras da RNCP . Além do Baianão, já foram transmitidas partidas dos Campeonatos Cearense, Capixaba e Paraense.

O Jacuipense terminou a primeira fase do Baianão em segundo lugar, atrás apenas do Vitória. Ficando à frente do Bahia, que se classificou em terceiro, o time do interior entra neste primeiro jogo como visitante e disputará o jogo de volta – em data a ser confirmada – como mandante.

A outra semifinal do torneio será disputada também neste sábado. O Atlético receberá o Vitória em jogo de ida no estádio Antônio Carneiro , às 18h30. Colo-Colo e Jacobina foram rebaixados.

Sobre o Campeonato Baiano 2025

A edição atual do Campeonato Baiano de Futebol manteve o formato das temporadas anteriores. A primeira fase foi composta por nove rodadas, com dez equipes competindo pelas quatro primeiras colocações - que garantiram vagas nas semifinais. As duas últimas colocadas são rebaixadas para a segunda divisão. As semifinais e finais são disputadas em partidas de ida e volta.

Atlético de Alagoinhas, Bahia, Barcelona de Ilhéus, Colo-Colo, Jacobina, Jacuipense, Jequié, Juazeirense, Porto e Vitórias são as equipes participantes.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play , pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço

Campeonato Baiano de Futebol

Bahia x Jacuipense

Sábado (1º), às 15h40

