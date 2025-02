Fartura Gastronomia abre seu calendário de 2025 em Porto (Portugal)

Dando continuidade ao projeto Minas em Portugal, o Fartura Gastronomia, em parceria com o Sistema Fecomércio MG, Governo de Minas Gerais e Cemig, participa novamente do festival Essência do Vinho, em Porto. Em 2024, Lisboa e Porto receberam diversas ações e estandes da iniciativa mineira, com mais de 40 mil visitantes no total.

Desta vez, entre os dias 18 e 23 de fevereiro de 2025, o Fartura abre seu calendário no Essência do Vinho - Porto. A ação amplia as oportunidades para produtores e chefs mineiros no mercado europeu, além de fomentar o turismo. A participação envolve evento de networking, presença no festival com produtos mineiros, masterclasses e um jantar especial.

Em 2024, Minas Gerais consolidou-se como o destino mais visitado do Brasil, com crescimento 100% acima da média nacional, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O setor corresponde, ainda, a quase 7% do Produto Interno Bruto (PIB) mineiro. O momento foi propício para o fortalecimento da atuação do Fartura e parceiros, que além do Festival Essência, ainda esteve em importantes ações na França, em 2024. Recebeu também, em seus festivais no Brasil, chefs franceses e portugueses. Este movimento contribui para tornar Minas Gerais um destino internacionalmente reconhecido pela sua cozinha, um dos principais atrativos turísticos do estado.

“A missão do Governo do Estado de Minas Gerais é mostrar para o público internacional toda a riqueza da cozinha mineira, e de produtos de Origem Minas, em especial os vinhos mineiros, que estão despontando no mercado, contribuindo para o posicionamento de Minas também na rota do enoturismo. Com técnica da dupla poda, aproxima-se a colheita de inverno em Minas Gerais, sendo esta uma ótima oportunidade para os vitivinicultores portugueses investirem em nosso território, que já se mostra tão próspero e aberto a novos negócios”, explica Bárbara Botega, secretária adjunta de comunicação do Estado de Minas Gerais.

O Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais é mais uma vez parceiro e participa pelo segundo ano do festival Essência do Vinho. Profissionais e chefs do Senac serão responsáveis pelo jantar de abertura e por masterclasses, levando um pouco da gastronomia mineira ao Porto. “O nosso objetivo é fomentar e divulgar o turismo gastronômico de Minas para o mundo. O setor é um grande empregador e gerador de renda. Toda a experiência e troca vivenciadas serão replicadas no desenvolvimento dos cursos do Senac, contribuindo, assim, para uma formação de mão de obra diferenciada no mercado”, resume o presidente do Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac, Nadim Donato.



Essência do Vinho - Porto 2025

Wine & Travel Week (16 a 18 de fevereiro)

Antes do evento oficial, de 16 a 18 de fevereiro, representantes do Projeto Fartura, da Fecomércio MG e do Governo de Minas Gerais participam do “Wine & Travel Week”, evento de networking do Essência do Vinho, reunindo profissionais do enoturismo e mercados compradores do setor.

Essência do Vinho – Porto (20 a 23 de fevereiro)

Realizado no Palácio da Bolsa, de 20 a 23 de fevereiro, o festival contará com um estande exclusivo da iniciativa mineira, onde serão apresentados vinhos mineiros, curados pelo consultor Horácio Barros, finger foods assinados pelo chef Yves Saliba e materiais promocionais sobre o turismo gastronômico de Minas Gerais.

Além disso, há três masterclasses na programação:

“Vinhos de Minas Gerais” (21 de fevereiro, 19h – Sala dos Presidentes)

Especialista: Horácio Barros

Tema: "A Revolução da Dupla Poda e as Colheitas de Inverno"





“Cachaças de Minas Gerais” (22 de fevereiro, 18h – Sala dos Presidentes)

Especialista: Edson Puiati (Senac em Minas)

Tema: "Do Alambique ao Barril: O Caminho da Cachaça Premium"





“Queijos de Minas Gerais” (23 de fevereiro, 17h – Sala dos Presidentes)

Especialista: Ronie Peterson (Senac em Minas)

Tema: "Leite, Pingo e Técnica: O DNA Mineiro que virou Queijo e Patrimônio da Humanidade"

Jantar Fecomércio MG – Porto (20 de fevereiro)

Uma experiência gastronômica será realizada no Hotel Renaissance Lapa, com um jantar exclusivo para convidados. Os chefs do Senac em Minas Edson Puiati (diretor de Hospitalidade e Gastronomia), Ronie Peterson (gerente de Alimentos e Bebidas) e Mauro de Paula (Hotel Escola Senac Grogotó) vão elaborar e executar o menu. O anfitrião será o chef português Miguel Pinto, do Hotel Renaissance, que vai assinar o prato principal. O mote será a fusão da cozinha mineira contemporânea com a portuguesa. Além da mistura de ingredientes, os pratos serão harmonizados com vinhos dos dois países. Pão de queijo, feijoada e milho são alguns dos ingredientes utilizados.

Turismo entre Minas Gerais e Portugal

Portugal tem se consolidado como um dos mercados estratégicos para Minas Gerais no setor do turismo. Em 2023, os portugueses representaram o segundo maior grupo de turistas estrangeiros que visitaram o estado, atrás apenas dos norte-americanos. Segundo dados da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult-MG), os visitantes de Portugal têm grande interesse na gastronomia e no enoturismo, segmentos que cresceram exponencialmente nos últimos anos.

Minas Gerais é reconhecida como o principal destino gastronômico do Brasil, abrigando produtos de origem controlada como os queijos artesanais mineiros, cachaças e vinhos produzidos com a técnica da dupla poda, que serão divulgados no Essência do Vinho – Porto 2025. Essas ações são estratégicas para consolidar o estado no mercado europeu, incentivando o fluxo turístico e fomentando oportunidades de negócios para produtores e empreendedores mineiros.