Site reúne dicas de viagens baratas no Brasil e exterior

O site de viagens Guia Viajar Melhor preparou uma seleção com dezenas de destinos econômicos para quem deseja viajar gastando pouco. A publicação indica algumas viagens baratas no Brasil e exterior que oferecem experiências sem comprometer o orçamento. A curadoria selecionou opções tanto para aventureiros apaixonados por destinos de natureza quanto para viajantes que buscam conforto e cultura em grandes cidades.

De acordo com o Guia Viajar Melhor, há diversos destinos baratos pelo Brasil e formas diferentes de economizar nesses lugares, inclusive, para quem quer aproveitar o verão ainda este ano.

No Brasil, lugares como Gramado (RS), Ubatuba (SP), Região dos Lagos (RJ), Lençóis Maranhenses (MA), Petrópolis (RJ), Chapada dos Veadeiros (GO), Florianópolis (SC) e Maceió (AL) são alguns dos locais recomendados para turistas que querem experiências diferentes, combinando beleza natural e experiências culturais.

Para viagens internacionais, o site destaca cidades como Cidade do México (México), Cusco (Peru), Bogotá (Colômbia), Bangkok (Tailândia), Cidade do Cabo (África do Sul), Budapeste (Hungria), Praga (República Tcheca) e Sevilha (Espanha), que oferecem experiências culturais a um custo mais acessível.

Economia ao viajar pelo Brasil em 2025

A curadoria do Guia Viajar Melhor também selecionou 38 destinos baratos para quem planeja viajar pelo Brasil em 2025. João Pessoa (PB), Caldas Novas (GO), Jericoacoara (CE), Ouro Preto (MG), Curitiba (PR), Tamandaré (PE) e Guarda do Embaú (SC) estão entre as cidades recomendadas. De acordo com a publicação, elas oferecem paisagens únicas e experiências culturais com baixo custo.

No estado do Rio de Janeiro, Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, é destacado pelo site de viagens por suas praias paradisíacas, com águas cristalinas que podem ser comparadas às do Caribe, mas com um valor muito mais acessível. Outras opções incluem Vitória (ES) e Bento Gonçalves (RS), Embu das Artes (SP), Cananéia (SP), além de Itacaré e a Chapada Diamantina, ambas na Bahia, ideais para os amantes da natureza, segundo o site.

A publicação também traz dicas de viagens de ano novo em destinos próximos à natureza que oferecem baixo custo ao viajar nesta época do ano. Entre os lugares recomendados estão Foz do Iguaçu (PR), Porto Seguro (BA) e diversos hotéis no Nordeste que podem ter opções econômica, de acordo com o guia.

O Guia Viajar Melhor também recomendou Canela (RS), Cabo Frio (RJ), Imbituba (SC) e São Miguel do Gostoso (RN), destinos que têm muitas opções de ecoturismo. Outras sugestões de destinos no Brasil incluem Aracaju (SE), Mangue Seco (BA) e Aracati (CE). Segundo o Guia Viajar Melhor, esses destinos proporcionam uma viagem econômica e tranquila durante o Réveillon, oferecendo contato com a natureza, belas paisagens e experiências diferentes para a virada do ano.

Dicas de viagens baratas internacionais para desbravar o mundo

O Guia Viajar Melhor reuniu, ainda, destinos baratos no Caribe, mostrando que é possível explorar essa região sem gastar muito. Entre as opções estão a República Dominicana, Barbados, Trinidad e Tobago, Porto Rico e Jamaica, além de Aruba e Curaçao. O site destaca as paisagens e a biodiversidade destes locais como atrativos para os turistas.

Para quem deseja explorar a América do Sul, destinos como o Parque Nacional Natural Tayrona (Colômbia), Cusco (Peru), Cabo Polônio (Uruguai), Parque Nacional Torres del Paine (Patagônia chilena), Isla del Sol (Bolívia) e Santiago (Chile) fazem parte da seleção do Guia Viajar Melhor. No Brasil, Bento Gonçalves (RS) está entre os destinos acessíveis da América do Sul sugeridos pelo guia de viagens.

Na publicação, também há dicas para quem deseja passar o Réveillon na Europa sem gastar muito, permitindo um planejamento antecipado. O Guia Viajar Melhor destaca viagens baratas por países como República Tcheca, Itália e Hungria, que realizam queimas de fogos e festas acessíveis. De acordo com o site, Portugal também se destaca com destinos como Porto e Lisboa, oferecendo comemorações animadas e festas de rua.

A seleção de destinos baratos no exterior ainda inclui a Polônia, onde é possível aproveitar a festa de Réveillon em um cenário medieval em Cracóvia, e Espanha, com Sevilla e Madrid, que, segundo a publicação, são destinos interessantes para quem aprecia cultura e tradição. Romênia e Croácia também aparecem entre as sugestões, proporcionando celebrações diferentes e valores acessíveis.

Entre as outras opções de viagens recomendadas pelo Guia Viajar Melhor estão Áustria, Eslovênia, Geórgia e Bulgária, que garantem uma virada de ano econômica na Europa, oferecendo experiências durante o inverno do hemisfério norte.

Com essas recomendações, o Guia Viajar Melhor tem como objetivo ajudar viajantes a planejar as próximas férias com inteligência e economia, explorando destinos que oferecem experiências memoráveis a um baixo custo.

Viagens no Brasil aquecem a economia nacional

De acordo com um estudo recente do Ministério do Turismo (MTur), viajar não está relacionado apenas a atividades de lazer e enriquecimento cultural. A pesquisa Tendências de Turismo Verão 2025 indicou que 8 em cada 10 brasileiros consideram o turismo importante também para a criação de empregos. Nos últimos dois anos, o setor gerou mais de 405 mil postos de trabalho com carteira assinada no Brasil, aquecendo a economia nacional através do turismo.

A geração de vagas foi o segundo benefício econômico mais citado pelos entrevistados pela Nexus - Pesquisa e Inteligência de Dados e pelo Ministério do Turismo. Em primeiro lugar, o estudo destacou a atração de investimentos ao país através do turismo. De acordo com um levantamento feito com base em dados do Banco Central (Bacen), o Brasil recebeu US$ 360 milhões em investimentos diretos no setor em 2024, um aumento de 40% em relação a 2023.