Minimalismo digital orienta novos hábitos

A crescente dependência de dispositivos eletrônicos e plataformas digitais tem levado profissionais e empresas a repensarem seus hábitos de consumo de tecnologia. O conceito de minimalismo digital propõe um uso mais intencional e estratégico das ferramentas digitais, uma abordagem que tem ganhado espaço nas discussões sobre produtividade e bem-estar.

Andréa Felgueiras, gerente de Marketing para Atração de Talentos no ManpowerGroup Brasil, explica que o minimalismo digital não significa abandonar a tecnologia, mas sim utilizá-la de forma mais equilibrada. “A proposta não é eliminar o digital do dia a dia, mas fazer escolhas conscientes sobre quando e como utilizamos essas ferramentas. O excesso de informações e notificações pode comprometer a concentração e aumentar a ansiedade. Esse impacto é ainda mais relevante no Brasil, o país mais ansioso do mundo, onde ‘ansiedade’ foi eleita a palavra do ano em 2024”, afirma.

Segundo Felgueiras, a adoção de práticas mais criteriosas no uso da tecnologia pode trazer benefícios para a rotina profissional. “No ambiente corporativo, o tempo gasto com interrupções digitais pode impactar a produtividade. Filtrar notificações, estabelecer horários específicos para leitura de e-mails e mensagens e priorizar interações presenciais são algumas das estratégias que podem otimizar o tempo e melhorar o desempenho”, destaca.

O impacto do uso excessivo de dispositivos também pode ser percebido na esfera pessoal. Andréa aponta que a hiperconectividade pode dificultar a separação entre vida profissional e pessoal. “Com o home office e o trabalho híbrido, muitos profissionais enfrentam dificuldades para estabelecer limites. Práticas como o ‘detox digital’ e a definição de horários específicos para o uso de redes sociais ajudam a criar uma rotina mais equilibrada”, comenta.

No contexto empresarial, a especialista avalia que algumas organizações já adotam medidas para estimular um uso mais consciente da tecnologia. “Empresas que incentivam pausas e limites para o envio de mensagens fora do expediente contribuem para a qualidade de vida dos colaboradores. Essa abordagem pode resultar em um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo”, afirma.

Para Andréa Felgueiras, a reflexão sobre o impacto da tecnologia no dia a dia é um passo essencial para um uso mais eficiente dos recursos digitais: “A tecnologia tem um papel fundamental em nossas vidas, mas a forma como a utilizamos determina seus efeitos sobre nosso bem-estar e desempenho. Pequenos ajustes de hábitos podem trazer benefícios significativos para a rotina”.