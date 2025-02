Guia Viajar Melhor indica 100 viagens baratas no Brasil

O Guia Viajar Melhor, site de viagens e turismo, fez uma publicação indicando uma seleção com 100 viagens no Brasil para quem deseja viajar, com opções de roteiros para diferentes perfis de viajantes. A seleção oferece uma variedade de destinos nacionais que podem ser visitados em diferentes estações do ano, revelando lugares espalhados por todas as regiões do Brasil.

Conforme indicado no levantamento desenvolvido por especialistas em viagens baratas no Brasil e exterior, os biomas e as paisagens brasileiras são um atrativo à parte. Segundo os editores do Guia Viajar Melhor, os destinos turísticos brasileiros precisam ser descobertos não apenas pelas pessoas que vivem no Brasil, mas também por turistas internacionais.

De norte a sul do país, a publicação mostrou desde parques nacionais, cidades históricas, destinos repletos de cachoeiras, vilarejos praianos, ilhas, arquipélagos e até grandes metrópoles e capitais do Brasil para quem busca por destinos diferentes.

Viagens baratas pelo Brasil para ir sem gastar muito

Entre as opções mais acessíveis para quem busca por destinos econômicos, o levantamento do Guia Viajar Melhor também mapeou destinos turísticos com dicas de lugares baratos para viajar no Brasil e exterior localizadas em todos os estados brasileiros, possibilitando roteiros que podem ser feitos de carro ou ônibus. Com isso, é possível garantir viagens mais baratas sem a necessidade de comprometer o orçamento das férias ao utilizar voos, parte relevante dos custos de qualquer viagem pelo Brasil e exterior.

As belezas naturais do Brasil são as principais protagonistas da matéria do guia de viagens brasileiro, que recomendou as águas cristalinas da Chapada das Mesas, no Maranhão, e os balneários turísticos localizados em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Os roteiros entre esses dois estados reúnem o maior número de empresas que oferecem passeios de ecoturismo, indicados como alguns dos principais destinos de Turismo de Natureza do Brasil, segundo pesquisa divulgada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) com o apoio do próprio Ministério do Turismo.

Publicação mostra 100 lugares para viajar no Brasil

A publicação do Guia Viajar Melhor, denominada de ‘Lugares para viajar no Brasil: 100 destinos incríveis’, também mostrou o potencial turístico de Pirenópolis, em Goiás, cidade histórica conhecida por suas cachoeiras. Essa também é a região onde nasceu a poetisa brasileira Cora Coralina, formando um destino que mescla natureza e literatura em um roteiro cultural para os admiradores dessa temática.

Entre as sugestões de roteiros com dicas de viagens no Brasil, o site de viagens e turismo também recomendou alguns destinos mais afastados das capitais, mas com grande potencial e apelo turístico, como os Cânions de Cambará do Sul, localizados na divisa de Santa Catarina e o estado do Rio Grande do Sul. A região está em uma área montanhosa entre a Serra Gaúcha e a Planície Catarinense.

Segundo o Guia Viajar Melhor, a diversidade de cenários do Brasil também está presente nos seus biomas típicos como o Pantanal, Mata Atlântica, Amazônia, Pampa, Caatinga e o Cerrado, atraindo aqueles em busca de ecoturismo e destinos culturais.

Ao todo, os seis biomas brasileiros colocam o Brasil como um dos países com a maior biodiversidade do planeta, conforme revelou a página ‘Patrimônio Mundial Natural e Reservas da Biosfera no Brasil', publicada no site oficial da UNESCO.

Melhores lugares para viajar no Brasil, segundo viajantes frequentes

Em 2024, o Guia Viajar Melhor entrevistou 300 turistas para definir um estudo sobre os melhores destinos do Brasil na opinião dos leitores, conforme publicou o GPS Brasília, site de reportagens sobre moda, luxo, gastronomia e entretenimento. A pesquisa tinha como objetivo entender qual é a preferência de lugares para viajar no Brasil, indicado por pessoas que viajam com frequência.

Entre os destinos brasileiros escolhidos, a Região Nordeste ocupou quatro dos cinco lugares mais citados pela audiência. Maceió, capital alagoana, Gramado, no estado do Rio Grande do Sul, e Porto de Galinhas, no litoral pernambucano, ocupam o topo do ranking como os três destinos mais citados entre os leitores do site de viagens.

Conforme citado na página da Secretaria do Turismo do Estado do Ceará, o site de viagens especializado em turismo no Brasil e exterior, também revelou que Jericoacoara, no Ceará, apareceu na frente de destinos famosos como a cidade do Rio de Janeiro, Bonito, no Mato Grosso do Sul, Balneário Camboriú em Santa Catarina e Salvador, na Bahia. Segundo a publicação, Jericoacoara, parte da Rota das Emoções, foi indicada como um “destino paradisíaco, conhecido por suas lindas praias e paisagens incríveis”.

A matéria também destacou os esportes aquáticos que podem ser praticados na região, como o kitesurf e o windsurf, bem como as praias da vila cearense e o clima tranquilo da vila turística de Jericoacoara.