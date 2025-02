Manpower abre 500 vagas de emprego em Nova Lima-MG

Manpower, uma consultoria de soluções de Recursos Humanos, que atua em todo o território nacional, está realizando o recrutamento para 500 vagas de emprego para a região de Nova Lima-MG.

A empresa busca por pessoas interessadas em ingressar no mercado de trabalho. As vagas são abertas para todos os públicos, e os profissionais interessados têm até o dia 14 de fevereiro para se candidatar a essas oportunidades de emprego.

As principais responsabilidades dos Analistas de Processo Antifraude serão: monitoramento e prevenção de perdas, seguindo processos planejados e controlados por meio de análise documental, garantia do cumprimento de metas individuais, prazos de entrega e qualidade, gerenciar a entrega, qualidade e volume das atividades, analisar relatórios etc.

Para serem elegíveis as posições, os trabalhadores precisam ter ensino superior completo ou em andamento nas áreas de Administração, Economia, Contabilidade ou correlatas, boa digitação e comunicação e é considerado um diferencial possuir experiência em áreas como crédito, cobrança, fraude e análise documental (documentoscopia/grafoscopia).

Entre os benefícios oferecidos aos colaboradores estão vale transporte, vale refeição e alimentação, assistência médica e assistência odontológica.

Os profissionais interessados podem realizar o cadastro até dia 14 de fevereiro, por meio do link: https://forms.office.com/r/tzQgFiiifZ

Para acessar outras oportunidades de emprego, basta acessar o portal de vagas e conferir as opções disponíveis: https://experis.manpowergroup.com.br/vagas_experis_ti.