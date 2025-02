Lançamento do álbum Pé na Lama marca nova fase de Le CostaRosa

Le CostaRosa lançou em janeiro de 2025 o álbum Pé na Lama, que mescla influências do manguebeat e do afrobeat. O disco combina elementos da música brasileira com sonoridades contemporâneas, explorando ritmos tradicionais e urbanos.

“O mangue fez parte da minha vida musical, é luta, é som. É dali que nascem as melodias que carregam as histórias de resistências”, afirma Le CostaRosa.

O álbum incorpora percussões, linhas de baixo marcadas e guitarras com efeito wah-wah, trazendo referências à musicalidade pernambucana e às dinâmicas do afrobeat. Entre as faixas, O Homem do Mangue, O Céu e A Paciência de Lenine abordam questões sociais e econômicas ligadas ao Recife, dialogando com a proposta crítica do manguebeat. Além dessas, o disco também apresenta composições de temática romântica, como Nada em Troca.

“Transformar a lama em arte é lembrar que até nos lugares mais improváveis há beleza e força esperando para emergir”, destaca Le CostaRosa.

Com arranjos que combinam elementos regionais e urbanos, Pé na Lama propõe uma reflexão sobre diversidade cultural e identidade musical no Brasil. O álbum está disponível nas principais plataformas digitais.