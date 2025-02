Academia de Beisebol Yakult/CBBS celebra parceria com a MLB para treinar atletas

No dia 4 de fevereiro, a Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol (CBBS) assinou uma nova parceria com a Major League Baseball (MLB), dos Estados Unidos, para dar suporte aos atletas que treinam no Centro de Treinamento/Academia de Beisebol Yakult/CBBS localizado na cidade de Ibiúna, no interior de São Paulo.

O evento reuniu o presidente da Yakult do Brasil Atsushi Nemoto, o presidente da CBBS Thiago Caldeira, o vice-presidente sênior Amateur & Medical – Baseball Operations da MLB John D’Angelo e convidados como André Riezo (ex-jogador e atual representante da MLB no Brasil) e Nelson Cruz (ex-jogador da MLB). Na cerimônia foi apresentado o projeto conjunto das duas entidades, cujo objetivo é o treinamento de atletas de alto rendimento.

A Major League Baseball escolheu 50 jogadores para o projeto em parceria com a CBBS em 2025. As seletivas foram realizadas em agosto do ano passado nas cidades de São Paulo, Atibaia, Presidente Prudente, Marília e Ibiúna (Estado de São Paulo), além de Rio de Janeiro, Recife (Pernambuco), Curitiba e Londrina, ambas no Paraná. “Os atletas de 12 a 16 anos de idade foram avaliados a partir de vários testes físicos e técnicos, e foram escolhidos os melhores”, acentua o presidente da CBBS, Thiago Caldeira.

Por meio da parceria, a Major League Baseball dará bolsa completa para os 50 atletas, com direito a frequentarem escola particular, receberem alimentação, moradia, transporte e material de beisebol, assim como treinamento de alto rendimento e atendimento de fisioterapia e psicólogo. Além disso, a entidade trará dois treinadores (ex-jogadores da MLB) para a comissão técnica.

O presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto, destaca a importância dessa nova parceria da CBBS com a MLB para ampliar ainda mais a qualidade dos treinamentos no CT/Academia. “Sabemos que a prática de atividades físicas é fundamental para uma boa qualidade de vida. Por isso, em 1999 inauguramos o Centro de Treinamento na cidade de Ibiúna e firmamos parceria com a CBBS, pois acreditamos que o esporte é muito importante para a formação de jovens e crianças”, ressalta.

O vice-presidente sênior Amateur & Medical – Baseball Operations da MLB, John D’Angelo, afirma que a entidade está muito animada para expandir a parceria com a CBBS. “Trouxemos recursos novos para ajudar a elevar o nível do beisebol no Brasil e nosso objetivo é ter mais jogadores brasileiros na MLB e também jogando pelo Brasil”, acentua.

O presidente da CBBS, Thiago Caldeira, acrescenta que a MLB também fez um grande investimento na área de tecnologia de beisebol e trouxe os melhores aparelhos do mercado para o CT/Academia Yakult/CBBS. “A MLB também remodelou toda a academia de musculação com aparelhos da melhor qualidade, além de trazer uma grande quantidade de materiais de beisebol”, relata.

Celeiro de talentos



Nos últimos três anos, mais de dez jogadores oriundos do CT/Academia de Beisebol Yakult/CBBS conseguiram contratos com equipes profissionais, além de bolsas de estudos integrais em universidades norte-americanas e japonesas. Em 2024, por exemplo, dois atletas originários do time de Atibaia que treinavam no CT/Academia assinaram contratos com times estrangeiros.

Em janeiro, Vinicius dos Santos (então com 16 anos), firmou seu primeiro contrato profissional com vínculo de sete anos com o San Francisco Giants, na República Dominicana. Em março, o arremessador Mathias Yuzo Sato, na época com 17 anos, assinou seu primeiro vínculo profissional para jogar por sete anos com o Seattle Mariners, nos Estados Unidos.

Tradição



Tradicional apoiadora de beisebol no Japão, onde mantém o time profissional Tokyo Yakult Swallows – vencedor de cinco títulos da liga Nippon Professional Baseball –, a Yakult investe neste esporte no Brasil desde 1999, quando foi inaugurado o CT/Academia. Desde o ano 2000, a empresa mantém parceria com a Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol (CBBS) para a coordenação esportiva do Centro de Treinamento.

“Nosso objetivo com essa ação de responsabilidade social é estimular o gosto pelo beisebol e softbol em crianças e jovens brasileiros, além de estimular atletas profissionais para a consolidação da carreira neste esporte”, afirma o presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto. A parceria com a CBBS tem ajudado a proporcionar aos jovens praticantes do beisebol a oportunidade de gostarem ainda mais do esporte e de se profissionalizarem na área.

O Centro de Treinamento/Academia de Beisebol da Yakult possui 226 mil metros quadrados de área total. O estádio comporta três mil pessoas e possui três campos oficiais, salas de musculação, de fisioterapia e de treinamentos, quadras poliesportivas e estacionamento para mil carros. “No CT/Academia são treinados os melhores atletas de beisebol do Brasil, de 13 a 18 anos de idade, além de ser a sede dos treinamentos das seleções nacionais desde a categoria de base até os adultos”, acentua o coordenador técnico da CBBS, Ricardo Iguchi.



Sobre a Yakult



Fundada em 1955 pelo médico e pesquisador Minoru Shirota, a Yakult Honsha, sediada em Tóquio, no Japão, pesquisa os microrganismos probióticos promotores da saúde. Presente em 40 países e regiões, a marca faz parte dos hábitos alimentares diários de mais de 40 milhões de consumidores no mundo. A filial brasileira completa 57 anos em 2025.



Para outras informações, basta acessar o site: www.yakult.com.br ou as redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficial, Instagram@yakultbrasil e TikTok/yakultbrasil.