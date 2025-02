Foz ganha novo espaço de conexão com a natureza e animais

O Eco Park Foz, localizado em Foz do Iguaçu, no Paraná, anunciou recentemente uma série de novas atividades e atrações que devem transformar a experiência dos visitantes. A principal novidade é a inauguração da Floresta dos Primatas, o primeiro recinto de imersão com macacos do Brasil.



Com uma área de 5.500 metros quadrados, o local oferece um ambiente natural onde os turistas podem observar e interagir com espécies como bugios-ruivos, macacos-barrigudos e macacos-da-noite, além de tigres-d’água-americano, tigres d’água brasileiro, marrecos mandarins, flamingos chilenos, tucanos-toco e veado-catingueiro.



De acordo com Jaime Mendes, vice-presidente do Visit Iguassu e sócio-proprietário do Del Rey Quality Hotel, atrações como esta ajudam a consolidar a cidade como um dos principais destinos do ecoturismo brasileiro. “Visto que a região é conhecida pelas grandiosas Cataratas do Iguaçu, ter novos destinos ligados à natureza reforça ainda mais a imagem da cidade.”



Em 2024, Foz do Iguaçu foi eleita o sexto destino turístico de maior interesse entre os brasileiros, segundo pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo. Além da Floresta dos Primatas, o Eco Park Foz oferece diversas outras atividades em contato com a fauna e a flora, como alimentar coelhos gigantes, mini porcos, vacas, bezerros e porquinhos da índia.



Com a ampliação das opções de passeios e a crescente popularidade do turismo de experiência, Mendes afirma que iniciativas como a do Eco Park podem ajudar a fomentar ainda mais o trade turístico da região. “Esses atrativos fortalecem a permanência do visitante na cidade e motivam os viajantes a conhecer os demais pontos turísticos que Foz oferece.”



“E isso também contribui para o desenvolvimento da região. Afinal, quanto mais visitantes, mais renda para a região e, consequentemente, mais investimentos para melhorar a infraestrutura da cidade e impulsionar o setor de turismo”, completa o especialista.



Preservação do meio ambiente



Nos últimos anos, o foco no ecoturismo e na educação ambiental têm reforçado a imagem de Foz do Iguaçu como um destino sustentável e responsável. Um levantamento da Booking.com publicado em 2023 apontou Foz do Iguaçu como o destino de viagem mais sustentável da América do Sul.



Mendes justifica que as atrações de imersão na natureza podem ter grande impacto na conscientização de jovens e adultos sobre a conservação do meio ambiente. “Foz do Iguaçu é um destino que recebe muitas famílias, estudantes e até mesmo pesquisadores. Este atrativo fortalece muito a conscientização dos visitantes, pois os animais que estão no local são, em grande maioria, espécies resgatadas de maus-tratos ou do tráfico de animais”, finaliza.



