Dr. Lava Tudo desenvolve programa de marketing de afiliados

A Dr. Lava Tudo, empresa especializada em higienização e impermeabilização de estofados, desenvolveu um programa de marketing de afiliados. Para participar, basta preencher um formulário na página de afiliados da marca. Como requisitos, é preciso ter mais de dezoito anos de idade e passar pela análise de perfil por meio das redes sociais.

Um programa de marketing de afiliados é uma alternativa para vendedores que desejam atuar sem precisar ter algo próprio. De um lado, há uma empresa ou pessoa que cria um produto ou serviço e, do outro, o afiliado, que se inscreve na modalidade a fim de promover os produtos ou serviços da marca.

Quando o cliente adquire um produto ou serviço da marca por meio do trabalho do afiliado, este recebe uma comissão - que pode ser um valor fixo ou um percentual sobre o valor da venda.

Dados de um balanço divulgado pela Dustin Howes revelam que o mercado de afiliados segue em uma crescente em todo o mundo, com o aumento no número de investidores. De acordo com a estimativa, o mercado deveria alcançar mais de US$ 15,7 bilhões em 2024.

Segundo Felipe Ataíde, chefe de operação e sócio da Dr. Lava Tudo, a empresa identificou a oportunidade de promover um programa de afiliados a partir de diversas observações de mercado.

“O programa surgiu da identificação da necessidade de renda extra de muitas pessoas, já que a Dr Lava Tudo sempre optou por gerar impacto positivo e empregabilidade no mercado”, afirma.

Ataíde conta que havia muitos promotores da marca e, com isso, surgiu a ideia de criar o programa de afiliados para beneficiar essas pessoas que promovem a empresa. “A cada indicação, o afiliado recebe uma comissão de até 15% por vendas indicadas, e pode compartilhar quantos links quiser”, explica.

Afiliados podem atuar no ambiente digital

Na visão de Ataíde, os afiliados podem promover produtos de forma eficaz por meio de blogs, redes sociais e ferramentas como SEO (Search Engine Optimization - Otimização de Mecanismos de Pesquisa, em português).

“Como a Dr. Lava Tudo já tem uma presença digital, os afiliados podem explorar esse universo de diversas formas, seja divulgando em seu Instagram pessoal, em blogs, em formato de vídeos no YouTube e, até mesmo, no TikTok”, detalha.

Segundo uma pesquisa realizada pela Opinion Box, em média, sete a cada dez (70%) usuários brasileiros do Instagram seguem algum influenciador digital. Destes, 61% já compraram um produto ou serviço indicado por alguém na rede social e 20% já foram influenciados durante seu processo de decisão de compra.

Para concluir, Ataíde destaca que o marketing de afiliados é uma estratégia eficaz para divulgação dos serviços. “Essa é uma estratégia ‘ganha-ganha’ que auxilia tanto quem busca por uma renda extra quanto a empresa que expande o seu nicho de clientes”, afirma.

Para mais informações, basta acessar: https://drlavatudo.com/afiliados