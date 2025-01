Búzios no roteiro Scenic Eclipse reforça o apelo internacional do balnerário

Búzios, balneário fluminense reconhecido como um dos principais destinos turisticos do Brasil, segue consolidando sua posição como um destino de alto padrão no turismo internacional. Agora, a cidade se prepara para receber, em abril, o Scenic Eclipse, navio de cruzeiro padrão 6 estrelas, que incluirá Búzios em seu circuito pela América do Sul.

Construído na Croácia e inaugurado em 2019, o Scenic Eclipse tem capacidade para apenas 228 passageiros, o navio oferece experiências exclusivas, que vão desde aventuras subaquáticas até excursões fora do navio, como em caiaques e e-bikes, além de serviços all-inclusive como spa, piscinas, jacuzzis, minibar, e gastronomia internacional em seus lounges e terraços ao ar livre.

A chegada do Scenic Eclipse reflete o crescente interesse de viajantes de outros países por Búzios. Recentemente, o balneário também recebeu o iate de luxo Lady Christine, reforçando sua atratividade para o turismo de elite. No entanto, o sucesso de Búzios no mercado de cruzeiros de luxo também levanta um alerta: a necessidade de um receptivo à altura dessa demanda crescente.

Tecnologia e Sustentabilidade no Mar

O Scenic Eclipse destaca-se pelo design sofisticado e tecnologia de ponta. Equipado com estabilizadores personalizados, sonar avançado e o inovador sistema de posicionamento dinâmico GPS, o navio oferece segurança superior e reduz impactos ambientais ao evitar ancoragem em leitos marinhos sensíveis.

Impacto Econômico e Oportunidades

Além do prestígio, a passagem de cruzeiros como o Scenic Eclipse gera um impacto econômico significativo em Búzios. Estima-se que cada passageiro de cruzeiro gaste entre R$ 500 e R$ 700 durante sua estadia, movimentando setores como restaurantes, comércio e serviços.

Rogério Guedom, proprietário da Casa Praia D’ecor, no centro de Búzios, enfatizou a importância dos cruzeiristas: “O período em que tivemos a ausência dos navios impactou negativamente nossos negócios em 80%. O público cruzeirista é vital para nós”.

Com a chegada de embarcações de alto padrão, Búzios não apenas fortalece sua economia, mas também se posiciona como um destino global para turismo exclusivo. Para manter esse padrão, é essencial que a cidade invista em melhorias na infraestrutura portuária e em um receptivo que combine eficiência e sofisticação, como explica Marcos Ferraz, presidente da executivo da Cruise Lines International Association (CLIA): “É essencial que Búzios se equipare a outros destinos que já facilitam operações de embarque e desembarque com a Polícia Federal e Receita, por exemplo”.

Búzios, combinando beleza natural e projetos como a futura piscina de ondas artificiais no Aretê, destaca-se entre os destinos turisticos do Brasil – agora, com navios de alto padrão, também pelos mares.