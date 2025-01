Pessoas com autismo acessam benefícios do INSS com condições específicas

O Transtorno do Espectro Autista (TEA), comumente associado a crianças, também afeta adultos e traz desafios para o seu pleno desenvolvimento social e profissional. Apesar da falta de cura para o transtorno, as pessoas com TEA podem acessar benefícios importantes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), garantindo qualidade de vida e inclusão social.

O INSS oferece diferentes benefícios, tanto previdenciários quanto assistenciais, para pessoas com TEA. Entre os principais benefícios está a aposentadoria da pessoa com deficiência, com redução no tempo de contribuição ou na idade mínima exigida. Outra possibilidade é o auxílio-doença para quem apresenta incapacidade temporária em decorrência de comorbidades associadas ao transtorno. Além disso, pessoas com TEA podem ter acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), desde que atendam aos requisitos de baixa renda e incapacidade de se sustentar.

O especialista em Direito Previdenciário, Dr. José Almeida, destaca a importância de garantir os direitos previdenciários para pessoas com autismo: "Embora o Transtorno do Espectro Autista seja muitas vezes subestimado em sua complexidade, as pessoas afetadas têm direito a uma série de benefícios, afirmou Almeida.

As solicitações podem ser feitas de forma prática pelo portal Meu INSS ou pelo telefone 135. Para quem tem dificuldades com a tecnologia, o INSS oferece alternativas de atendimento presencial e telefônico. Além disso, o INSS está implementando salas multissensoriais para facilitar a integração de pessoas com TEA no ambiente de atendimento.

Esses avanços são fundamentais para garantir a dignidade e o acesso das pessoas com TEA a serviços essenciais, ajudando na sua inclusão plena na sociedade.

