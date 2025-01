BIC anuncia nova campanha e lançamentos voltados à escrita

A BIC lançou sua nova campanha, intitulada "Sua Maior Expressão Tá Numa BIC", com foco em estimular a escrita como ferramenta de expressão no cotidiano. A campanha, que estará ativa até fevereiro de 2025, promove a introdução de novos produtos no portfólio da marca, como as canetas em gel Gelocity e novas versões da clássica caneta BIC 4 Cores.

Os lançamentos incluem as canetas em gel Gelocity, disponíveis em duas versões. A Gelocity Stic, com ponta de 0,5 mm, oferece oito opções de cores, enquanto a Gelocity Quick Dry apresenta sete cores com tinta de secagem rápida e ponta de 0,7 mm. Ambos os modelos possuem grip ergonômico, voltados para maior conforto no uso diário.

A linha BIC 4 Cores também ganhou novas opções de design. Entre elas, estão a 4 Cores Rose Gold, com estrutura metálica; 4 Cores Pastel, com corpo em cores pastéis, 4 Cores Efeito Madeira, com textura que imita madeira; e 4 Cores Solar, que adiciona tintas em tons vibrantes como amarelo, laranja, roxo e rosa. A marca também disponibiliza refil para a cor azul, como alternativa sustentável.

“A campanha ‘Sua Maior Expressão Tá Numa BIC’ mostra que a escrita é uma ferramenta universal e fundamental para a criatividade ou qualquer tipo de expressão. Com esses lançamentos, queremos continuar ampliando possibilidades para que nossos consumidores explorem novas formas de se expressar e conectar”,afirma Rodrigo Iasi, Diretor de Marketing da BIC Brasil e Argentina.

A campanha tem veiculação em plataformas digitais como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Pinterest, Max e Spotify, além de contar com influenciadores em ações promocionais. Segundo a BIC, o objetivo é incentivar o uso da escrita manual por meio de produtos que atendam às necessidades do público escolar, profissional e criativo.