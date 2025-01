Médica discute transição da pediatria para estética

O episódio #10 do podcast PODharmonizar 5576 trouxe como convidada a médica Dra. Lais Borges, que compartilhou sua trajetória ao migrar da pediatria e UTI neonatal para a dermatologia estética. Durante a conversa com o apresentador Ivan Grycuk, a médica discutiu os desafios da transição de área, a segurança no uso de preenchedores e histórias de pacientes que marcaram sua carreira.

A Dra. Lais começou sua jornada médica na pediatria, seguida por anos de trabalho em UTI neonatal. Durante a pandemia, ela decidiu mudar de área, conciliando a gravidez e desafios emocionais. “Eu acredito que foi um propósito de Deus na minha vida. Eu precisava passar pela pediatria e pela UTI para chegar à estética com a maturidade e a segurança que tenho hoje”, afirmou a médica.

No episódio, um dos principais tópicos abordados foi a segurança no uso de preenchedores e bioestimuladores. A Dra. Lais enfatizou a importância de capacitação técnica e do uso de produtos regulamentados. “As complicações geralmente estão relacionadas à falta de técnica e ao uso inadequado. Trabalhando com responsabilidade e conhecimento, os resultados são seguros e satisfatórios”, explicou.

Ela também compartilhou histórias de pacientes que buscaram a Revolumização Glútea como forma de recuperar a autoestima. Um exemplo citado foi de uma paciente pós-bariátrica, que perdeu 70 quilos e afirmou que o procedimento ajudou a melhorar sua qualidade de vida e autoestima. Outro caso foi o de uma mulher de 60 anos que, após o tratamento, usou biquíni pela primeira vez.

O uso de bioestimuladores como o Linnea Safe também foi discutido. “Ele é um poderoso bioestimulador de colágeno que entrega resultados duradouros, melhorando a firmeza da pele e o contorno corporal”, destacou a médica. Dra. Lais compartilhou ainda sua dedicação a cursos e treinamentos especializados em anatomia e técnica, com profissionais renomados como a Dra. Tábita Nunes e a Dra. Fernanda Bortolozo.

Durante o episódio, a médica também relatou os desafios pessoais ao adotar as redes sociais como ferramenta profissional. “Sempre fui tímida. No início, nem usava o celular para mostrar meu trabalho. Hoje vejo como a conexão com os pacientes é essencial”, afirmou Lais.

O PODharmonizar 5576, apresentado por Ivan Grycuk, é um programa de entrevistas sobre temas relevantes no campo da estética e da saúde. A terceira temporada do podcast está programada para começar em janeiro de 2025, com novos episódios focados em autoestima, bem-estar e avanços na área da estética.