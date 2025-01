Programa de capacitação apoiado pelo MinC desenvolve educadores de todo o Brasil

Um projeto de capacitação profissional para professores de circo tem movimentado centenas de agentes culturais de todo o país. A iniciativa promovida pelo Instituto Social M&C em parceria com o Circocan e realizada pelo Ministério da Cultura através do Edital Escolas Livres de Formação em Arte e Cultura, busca alavancar o conhecimento e possibilidades profissionais de educadores circenses.

O projeto teve início em setembro com a realização da primeira turma on-line, com módulo introdutório gratuito. Na fase seguinte contemplou bolsistas de 20 estados do Brasil para uma qualificação presencial com duração de uma semana.

A segunda turma que finaliza o calendário do projeto se reúne no Centro de Treinamento Circocan, no município de Mandirituba/PR, entre os dias 15 e 20 de janeiro, consolidando números expressivos da iniciativa. No total, foram quase mil inscritos dentre todas as etapas, com a certificação de cerca de 400 professores representantes das cinco regiões do Brasil e praticamente todos os estados da federação.

A iniciativa é liderada pelo Circocan, escola e companhia de circo com mais de 20 anos de experiência, hoje uma das principais instituições do Brasil, e que promove colaborações com grandes companhias da área no Canadá, Estados Unidos, Portugal, Alemanha, entre outros.

O destaque fica para o evento de qualificação presencial do projeto, etapa do curso que reúne no CT Circocan agentes multiplicadores de conhecimento, bolsistas selecionados de todas as regiões brasileiras, com metade das vagas reservadas para pessoas negras e indígenas.

O encontro é liderado por treinadores brasileiros renomados e diplomados internacionalmente, num espaço especialmente construído para treinamento de circo, que inclusive já recebeu residências artísticas do Cirque du Soleil. No local, os bolsistas participam de uma intensa imersão voltada para desenvolvimento técnico-pedagógico em circo, adquirindo muito conhecimento para ser transmitido e multiplicado em suas realidades.



A iniciativa reúne representantes de todos os estados e regiões do país.