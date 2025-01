Romancista Mar’Junior lança "O Perdão", sua nova obra

O romancista Mar’Junior lançou em outubro de 2024 a sua nova obra. “O Perdão” é o 11º livro do escritor. Desta vez, abordando um tema forte e muito necessário. O lançamento foi na Livraria da Travessa, no Barra Shopping, Rio de Janeiro, e contou com a presença de inúmeros leitores do Mar’, que tiveram uma noite agradável e com a literatura sendo tema principal.

“Estar nesta livraria, uma das mais bonitas do Brasil, é realizar um sonho. É o ambiente que eu gosto de estar, no meio dos livros. Mais uma conquista, e recebendo tantas pessoas.”, afirmou o escritor Mar’Junior.

No Brasil na década de 1970, em plena ditadura militar, um homem que ignora que suas origens estão ligadas ao surgimento do nazismo, e uma experiente jornalista investigativa, reencontram-se na busca de um dos mais controversos documentos do século XX: o suposto diário de Hitler, para evitar que caia em mãos erradas. Enquanto isso, os corpos vão se multiplicando.

Ao fundo, o confronto das vontades fortes de dois homens, unidos pelo destino na mesma família, mas que tomaram rumos opostos quando um escolheu a fé, e outro, o poder.

Avançando e retrocedendo no tempo em ritmo acelerado, "O Perdão", romance de Mar'Junior, é um thriller de ação que mantém o leitor em suspense até o fim, ambientado em um dos momentos mais conturbados da história contemporânea.

Entre tantos leitores presentes, Vanezza Rodrigues conhece todas as obras do Mar’. “Eu amo os livros dele, já li todos. Cada um fica me deixando com mais vontade de ler o próximo. ‘O Perdão’ é um livro apaixonante e empolgante, ao ponto de eu ler e não conseguir mais parar”, afirmou.

As obras do Mar’ estão à venda exclusivamente no site https://marjunior.com.br/operdao

Minibiografia

MAR’JUNIOR nasceu em 21 de março de 1961, no Rio de Janeiro, onde reside até hoje. É protestante, tem dois filhos, duas netas, é ator, diretor, produtor, roteirista, autor teatral e escritor com 11 livros: “Caminhos Percorridos”, “BULLYING – EU sofri. EU pratiquei. EU hoje conscientizo.”, a trilogia “PEPITA”, “O Mensageiro”, “Soviéticos, 1950”, “Pedro no Caminho da Independência”, “4 mãos e um abraço”, “A Formiguinha e a Cosquinha” e “O Perdão”.

Serviço

Autor: Mar'Junior

352 páginas

16 x 23

ISBN: 9786599281877

1ª Edição: 2024

Editor: Patrick Moraes

Editora: Cia Atores de Mar'