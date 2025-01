Dr. Lava Tudo oferece serviço de limpeza veicular

Imagem de senivpetro no Freepik

Um levantamento recente, realizado pela 123Seguro e compartilhado pelo Terra, revelou que a maioria dos brasileiros que possuem automóveis se preocupam muito com a aparência de seus carros.

Segundo a pesquisa, 74% dos entrevistados afirmaram que estão atentos a esse fator, enquanto apenas 23% dos participantes relataram que não se preocupam com isso e 3% destacaram que não têm o cuidado necessário com o carro.

Diante disso, a Dr. Lava Tudo, empresa especializada em higienização e impermeabilização de estofados, desenvolveu o serviço de limpeza veicular. “A modalidade tem como objetivo contribuir para a manutenção do estofado dos veículos”, afirma Pedro Sampaio, técnico especialista em limpeza e higienização de estofados da Dr. Lava Tudo.

Segundo Sampaio, é importante ficar atento aos principais indícios de que o estofado veicular pode estar precisando de limpeza:

Acúmulo de sujeira visível: Manchas, poeira, pelos de animais e outros resíduos são sinais claros de que o estofado precisa de uma limpeza mais profunda;

Odores desagradáveis: cheiros de comida, suor, mofo ou produtos químicos indicam a presença de bactérias e fungos, que podem causar alergias e problemas respiratórios;

Manchas difíceis de remover: manchas de alimentos, bebidas, gordura ou outros resíduos podem ser difíceis de remover com produtos caseiros e requerem técnicas de limpeza profissional;

Desgaste do tecido: a sujeira e a umidade aceleram o desgaste do tecido dos estofados, deixando-os com aparência de sujo e envelhecido;

Alergias e problemas respiratórios: quando o motorista ou os passageiros apresentam sintomas de alergia, como espirros, coceira nos olhos ou dificuldade para respirar, a limpeza profissional dos estofados pode ajudar a aliviar esses problemas.

De acordo com Sampaio, é possível identificar uma série de diferenças entre uma limpeza especializada de estofados de carro para uma limpeza veicular comum.

“A modalidade auxilia com a prevenção de encardimento das partes internas, remoção de ácaros, fungos e bactérias do estofado, recuperação pós-inundações, valorização veicular pré-venda e restauração de veículos usados”, explica.

“Em geral, uma limpeza comum é superficial e não remove todas as sujidades do estofado. Além disso, os produtos utilizados não são especializados e não removem bactérias e ácaros”, complementa.

Qual o passo a passo de uma limpeza de estofado veicular?

De acordo com o técnico, a higienização e hidratação do banco de carro com a Dr. Lava Tudo funciona da seguinte forma:

O método leva de 30 a 60 minutos para ser finalizado e é feito pelo método semisseco;

Um xampu especial é aplicado com um borrifador por todo o estofado;

Em seguida, ocorre a aspiração a vácuo para remoção completa da água com a sujeira impregnada;

O serviço conta com secagem rápida (de 6 a 12 horas). No mesmo dia, o proprietário pode voltar a utilizar o banco de carro;

Além da higienização, é possível realizar a hidratação, principalmente se o banco do carro for de couro.

Após o procedimento, vale ficar atento a determinados cuidados para que o estofado veicular fique limpo por mais tempo. “É Importante aspirar e impermeabilizar o estofado e, assim que cair líquidos, limpar na hora, além de evitar o consumo de alimentos e bebidas no veículo”, recomenda.

Para mais informações, basta acessar: https://drlavatudo.com/limpeza/limpeza-de-automovel